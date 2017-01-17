Haşhaşileri anlatan tiyatro oyunu İKÜ’de sergileniyor

İSTANBUL () - HAŞHAŞİLERİ konu alan tiyatro oyunu "Alamut", İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) tiyatro severlerle buluşacak.

İslami öğretileri sapkın bir biçimde yorumlayan Haşhaşi lideri Hasan Sabbah ve fedailerinin perdeye aktarıldığı oyun, 28 Şubat Salı akşamı saat 19:00'da İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Betül Odabaşı Törk'ün yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Zafer Kayaokay'ın yönettiği Alamut'un yapım direktörlüğü ve sanat yönetmenliğini Fatih Kılıç ve Mustafa Odabaşı üstleniyor. Alamut'ta, Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı oyuncuları olan Attila Olgaç, Başak Özel, Gürkan Güzeyhuz, Duygu Yürükçe, Fatih Altun, Cumhur Arat, Kemalettin Caymaz, Serhan Süsler, Dilara Aras, Ergin Düzgün, İbrahim Tül, Alper Atak, Özlem Olgun, Fatih Boyalı, Halil İbrahim Babur, Koray Kuru ile Ali Suvacı rol alıyor.

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