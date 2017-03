‘Harika Çocuklar Yasası’ Mert’le yeniden hayat bulacak

TÜRKİYE’nin uluslararası alanda bir çok sanatçı ve bilim adamı yetişmesine katkı sağlayan, ancak daha sonra bakanlıklar arasındaki görev bölünmesi nedeniyle ortada kalan 5245 Sayılı Harika Çocuklar Yasası, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı 5’inci sınıf öğrencisi olan, piyano dahisi olarak nitelenen 10 yaşındaki Mert Hakan Şeker sayesinde yeniden hayat bulacak. Şeker’i ailesiyle birlikte makamında kabul eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yasanın yürütülmesinin bakanlığına devri ile ilgili talimat vererek, araştırma sürecini başlattı.Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından 1948 yılında hazırlanan 5245 sayılı Harika Çocuklar Yasası, İdil Biret, Suna Kan, Gülsin Onay, Fazıl Say gibi isimlerin uluslararası sanatçı olması konusunda büyük katkı sağladı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan kültür biriminin, yeni bir bakanlık olarak ayrılmasıyla ortada kaldı. Yıllardır yetki devri yapılmayan yasa, piyanoda harika çocuk olarak nitelendirilen; annesi öğretmen, babası ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sağlık sorunları nedeniyle malulen emekli olan Mert Hakan Şeker’in keşfi ile yeniden hatırlandı.HARİKA ÇOCUK MERT HAKAN ŞEKEREskişehir’de oturan ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı 5’inci sınıf öğrencisi olan Mert Hakan Şeker, önce piyano bölümü öğretmenlerinin, ardından da uluslararası otoritelerin dikkatini çekmeyi başardı. Prof. Vladimir Tropp, Prof. Tomislav Baynov, Prof. Tamara Poddubnaya gibi isimlerin yanı sıra yine piyanonun harika çocuklarından Gülsin Onay’dan da tam not almayı başardı.Nadir bir yetenek olarak nitelendirilen piyanonun yeni dahisi Mert Hakan Şeker hakkında, Eskişehir Milletvekili olması nedeniyle bilgi sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, genç yeteneği babası Murat Şeker, piyano koçu Elena Çekiç ve müzik direktörü Rüstem Avcı ile birlikte makamında kabul ederek görüştü.Bir taraftan Eskişehir’de temel müzik, Bursa’da da Elena Çekiç’ten ileri seviyede piyano dersleri alan Mert Hakan Şeker ile sohbet eden Bakan Nabi Avcı, görüşme sırasında, Harika Çocuk Yasası’nın canlandırılması teklifi üzerine bakanlık müsteşarını arayarak talimat verdi.Her hafta düzenli olarak Bursa’ya gelmesi ve uluslararası usta sınıfı (masterclass) dersler ve yine uluslararası organizasyonlara şimdiden katılmaya başlaması konularını Bakan Avcı ile görüşme sırasında değerlendirdiklerini belirten Rüstem Avcı, “Sanatçı doğulur iddiasına kanıt niteliğinde bir yetenekle karşı karşıyayız. Henüz 10 yaşında olması ise büyük avantaj. Sayın bakan her türlü desteği seve seve vereceklerini yine bizimle aynı heyecanı paylaşarak belirtmelerine çok sevindik. Zira bu tür işler devlet desteği olmaksızın, bir memur ailenin üstesinden geleceği türden şeyler değil. Harika Çocuklar Yasasına ilham olmanın hazzıyla bundan sonra çıkması muhtemel harika çocukların da devlet desteği alacak olmalarına vesile olmak bütün duyguların üzerinde. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yasanın yetki devri konusundaki çalışmalarını yakından takip edeceğiz, yakın zamanda müjdeli haberi alacağımızı umuyoruz. Sayın Bakanımıza ve bakanlık çalışanlarının yakın ilgisine teşekkür ediyor, geleceğin harika çocukları adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi

