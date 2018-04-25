Hamburg'da Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali

Yakup Askerzadeh / Hamburg, 25 Nisan () - Mut Tiyatrosu kurucu ve genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay, Hamburg Kültür Senatörlüğünün desteğiyle 2-27 Mayıs tarihleri arasında toplam 20 etkinliği içeren 1. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalini düzenliyor.

Çevresiyle birlikte yaklaşık 100 bin Türkiye kökenliyi barındıran Almanya'nın liman kenti Hamburg'da 1. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali düzenleniyor.

Hamburg'un ilk ve tek çok kültürlü sahnesi olan Mut Tiyatrosu kurucusu ve genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay'ın inisiyatifine Hamburg Kültür Senatörlüğü ve kültür sevdalılarının destek vermesiyle hazırlanan program çerçevesinde 2-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'den ve Almanya'nın çeşitli kentlerinden farklı gruplar Türkçe, Kürtçe ve Almanca 20 tiyatro, pandomim, dans, doğaçlama ve müzik etkinliğini izleyicilerin eleştirisine sunacak.

Zengin program

İki ülke insanlarını tiyatro yoluyla buluşturmayı hedefleyen festival "Yaşamak Ne Güzel" sloganı altında düzenlenecek.

2 Mayısta, saat 19.30'da Mut Tiyatrosunda, Slawomir Mrozek'in yazdığı, Mahmut Canbay'ın yönettiği ve rolleri Emrah Demir ve Tosja M. D. Kruppa'nın paylaştığı "Göçmenler" oyunuyla açılacak olan festivale Berlin'de yaşayan eski İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Kemal Kocatürk "Azizim" adlı Aziz Nesin'in yaşamını işlediği tek kişilik oyun ile katılacak. Festivale Türkiye'den Levent Üzümcü "Anlatılan Senin Hikayen" ile, İzmir Yenikapı Tiyatrosu ve İstanbullu pandomim Ulvi Arı, katılacak. Yine İstanbul'dan Zelal Gündüz ise klasik Yunan trajedisi Medea'yı Kürtçe olarak sahneleyecek. Almanya'da yaşayan Hayko Bağdat'ın "Salyangoz" isimli gösterisini sunacağı festivalde ayrıca Hamburglu tiyatro grupları da sahne alacak. Festival kapsamında atölye çalışmaları, tiyatro sohbetleri ve tartışmalar da düzenlenecek.

Tiyatro alanında bir ilk

Uzun süreden beri kültür ve tiyatroyu vesile ederek iki ülke insanlarının birbirlerine yaklaşmasını amaçladığı söyleyen Mahmut Canbay, "Özellikle iki ülke arasında ilişkilerin kötü bir dönemden geçtiği bu zamanlarda böyle bir festivale ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Maddi ve manevi destek için Hamburg Kültür Senatörlüğüne başvurduğumuzda hemen kabul ettiler. Bu sanırım sadece Hamburg için değil Almanya genelinde bir ilk. Başka alanlarda, örneğin sinemada, iki ülke arasında çeşitli festivaller var. Ama tiyatro olarak yok. Bu eksikliği kapatacağımız için heyecanlıyız" diye konuştu.

Detaylı festival programı hakkında bilginin www.muttheater.de internet adresinden alınabileceğini belirten Canbay, festivali her yıl düzenlemeyi planladığı kaydetti. (Fotoğraflı)