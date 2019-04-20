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Halikarnassos İki Yaka Kültür Sanat Festivali renkli başladı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, Halikarnassos İki Yaka Kültür Sanat Festivali başladı. İki gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek festival yarın ödül töreni ve konserlerle sona erecek. İlki geçen yıl 'Halikarnassos...

Halikarnassos İki Yaka Kültür Sanat Festivali renkli başladı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, Halikarnassos İki Yaka Kültür Sanat Festivali başladı. İki gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek festival yarın ödül töreni ve konserlerle sona erecek.
İlki geçen yıl 'Halikarnassos Ot Festivali' adıyla düzenlenen festivalin ismi bu yıl Halikarnassos İki Yaka Kültür Sanat Festivali olarak değişti. Kumbahçe Mahallesi'ndeki festivalin açılışına Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, İstanköy Müslümanları Kardeşlik Derneği Başkanı Kadri Memiş, Bodrumlular ve İstanköy'den gelenler ile ilçede bulunan turistler katıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde hazırlanan alanda festival açılış kurdelesinin kesilmesiyle, etkinlikler start aldı. Festival alanına kurulan yaklaşık 200 stantta el yapımı ürünler, deri çantalar, sandaletler, takılar, hediyelik eşyalar, giyim eşyaları gibi geniş bir ürün grubunun yanısıra Kumbahçeli ev kadınlarının mutfaklarından çıkan orijinal tariflerden oluşan yiyecek ve içecekler de yer aldı. Sea Shine Dans Akademisi, Karya Halk Dansları ve Karya Çiçekleri, Yunan Sirtaki Grubu, Ender Kasal, Reha Ergun, Mustafa Topanoğlu, Eyüp Karabad ve İstanköy Filarmoni Orkestrası'nın sahne alacağı festivalde ayrıca sergiler, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek. Bodrumlu yazarların kitaplarını da tanıtacağı festivalde Girit yemekleri Bodrum'un geleneksel tatları ile buluşarak, festival katılımcılarına iki yaka arasında bir lezzet yolculuğu yapma fırsatını da sunuyor. İki gün boyunca devam edecek festival yarın akşam Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreni ve konserlerle sona erecek.

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