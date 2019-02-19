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Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası ikinci konserini gerçekleştirdi

İSTANBUL, () - Haliç Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Saim Akçıl yönetiminde kurulan Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası ikinci konserini gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde...

Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası ikinci konserini gerçekleştirdi

İSTANBUL, () - Haliç Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Saim Akçıl yönetiminde kurulan Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası ikinci konserini gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün gece düzenlenen etkinliğe akademi ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Şef Prof. Saim Akçıl yönetiminde 15 sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası, yaklaşık 200 sanatsevere klasik müzik dolu dakikalar yaşattı. Gazeteci Hıncal Uluç da konseri dinlemeye gelenler arasında yer aldı.
"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ"
Üniversitelerde sanatı ve kültürü yerleştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Haliç Üniversitesi Konservatuar Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güldeniz Ekmen, "Sanatın ve kültürün üniversitelerde yerleşip, örnek olmak için bu konserleri düzenliyoruz. Öyle konserler yapmalıyız ki hem batı hem Türk bestekarları olmalı. Dinleyiciler de güzel vakit geçirmeli ve onları müziğe çekmeliyiz. Bunun için Prof. Saim Akçıl ile beraber ve Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahman Eren'in önderliğinde orkestrayı oluşturduk. Halkımıza konserlerimize bekliyoruz. Hem güzel vakit geçirsinler hem de kültür ve sanatla iç içe olsunlar. Okulumuzun öğrencileri içinde fırsat, böyle bir topluluğun içinde yer alabilirler. Bu korolar sayesinde öğrencilerin de kültürleri gelişiyor" dedi.
Haliç Üniversitesi, yıl içinde oda orkestrası konserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

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