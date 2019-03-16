Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

Hakan Altun, önce hüzünlendirdi sonra coşturdu

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla birlikte...

Hakan Altun, önce hüzünlendirdi sonra coşturdu
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla birlikte dinleyenlerini selamlayan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık bin 500 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserinde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Hakan Altun'un söylediği aşk şarkılarıyla hüzünlenen hayranları, ardından hareketli parçalarla doyasıya eğlendi. 'Ankara'nın Bağları' şarkısıyla sahnede oynayan Hakan Altun, performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Sahnede orkestrası ile birlikte kaşık havası da oynayan Hakan Altun, "Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328