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Gürcü koro, İzmir Marşı ile coşturdu

MERSİN’de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu, konser sonunda İzmir Marşı’nı seslendirirken salonda bulunanları...

Gürcü koro, İzmir Marşı ile coşturdu
MERSİN’de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu, konser sonunda İzmir Marşı’nı seslendirirken salonda bulunanları coşturdu.
Mersin Kültür Merkezi’ndeki konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konserde, dünyanın seçkin sanat kurumları arasında gösterilen Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu ve akapella şan dörtlüsü Quartet Nota'yı sanatseverlerle buluşturdu.
Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu, Gürcü ve Rus halk şarkıları ile birlikte, The Last Crusade, Grande Amore, Spentele le Stelle, Carmina Burana'dan bazı bölümler, Albinoni'nin Adagio, Per Te, Sleeping Sun, eserlerin yanı sıra konser sonunda 'Ah bu hayat çekilmez’ ve ‘İzmir Marşı’nı da seslendirdi. Bunun üzerine salonda bulunanlar ayağa kalkarak sanatçıları uzun süre alkışladı. Festival kapsamında 02 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek kapanışta ise Can Atilla's feat. Elif Gökalp konser verecek.

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