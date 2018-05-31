Gündüz onkoloji servisinde, gece sahnelerde

Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan Onkolog Tayfun Hancılar, gündüz doktorluk yapıyor, geceleri sahne alıyor. Müzik aşkı ve doktorluğu aynı anda götürmeyi başaran onkolog, müziğin insan ruhu üstündeki olumlu etkilerini radyoterapi ve kanser tedavisi gören hastaları üzerinde uzun süredir kullandığını açıkladı.

MÜZİK SEVDASI ALBÜM YAPTIRDI

Gündüzleri onkoloji servisinde hastalarına kendi şarkıları ile terapi vererek pozitif iletişim kuran doktor, sözü ve müziği kendisine ait olan ''Engel Olamam'' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Onkolog Tayfun Hancılar, “Müzik elbette kanseri tek başına tedavi etmez, ama kemoterapi ve radyoterapi esnasında yapılan müzik yayınlarının hastanın anksiyetesini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kanser hastalarının tedavi esnasında sanatsal faaliyette bulunması hastanın gerilimini azaltır ve tedavi toleransını arttırır. Müzik yapmaktan asla vazgeçemem, söz yazıyorum beste yapıyorum ve okuyorum. Bu yüzden önümüzdeki günlerde tedavi sürecini bitirmiş hastalarımdan oluşan bir koro ile konser vermeyi planlıyoruz'' dedi.

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