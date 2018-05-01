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Gün batımını, Çatak Kanyonu'ndaki cam terastan izliyorlar

KASTAMONU’nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'ndaki cam teras, turistlerin gözde mekanı haline geldi. Çatak Kanyonu Cam Terası ilk olarak 4 Eylül 2017 tarihinde ziyarete açıldı. Yaklaşık  25 ton metal, 10 ton cam ağırlığı olan cam...

Gün batımını, Çatak Kanyonu'ndaki cam terastan izliyorlar
KASTAMONU’nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'ndaki cam teras, turistlerin gözde mekanı haline geldi.
Çatak Kanyonu Cam Terası ilk olarak 4 Eylül 2017 tarihinde ziyarete açıldı. Yaklaşık  25 ton metal, 10 ton cam ağırlığı olan cam teras 60 tonluk ağırlığı ile boşluk üzerinde duruyor. Yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olan teras, son dönemde gün batımını izlemek isteyen doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı haline geldi. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, pazar günü Çatak Kanyonu Cam Terası'na binden fazla doğa tutkununun geldiğini belirterek, “Herkesi kanyonları ile meşhur Karedenizin şirin ilçesi Azdavay’a bekliyoruz” dedi.
DÜNYANIN SAYILI KANYONLARINDAN
Çatak Kanyonu, 7 kilometre uzunluğunda olup 6 kilometresi araç ile 1 kilometresi ise dağ içindeki yürüyüş parkurundan 900 metrelik yüksekliğe yürüyerek buradaki gözetleme noktasına ulaşılabilmektedir. Dünyanın sayılı kanyonları arasında yer alan Çatak Kanyonu aynı zamanda cazibesi, gizemli görünüşünün yanı sıra 7 kilometre alanı yüzerek veya bot ile geçilebilmektedir.

FOTOĞRAFLI

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