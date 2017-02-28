Grammy ödüllü Gonzalo Rubalcaba, İstanbul'daki müzikseverlerle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - GRAMMY ödüllü Latin caz piyanisti Gonzalo Rubalcaba, 17 Mart Cuma günü İstanbul'da konser verecek.

Olağanüstü enstrüman tekniğiyle günümüzün en iyi Latin caz piyanistlerinden biri kabul edilen Gonzalo Rubalcaba, 2014 yılında hayata veda eden, 30 yıllık dostu kontrbas vitüözü Charlie Haden anısına 17 Mart Cuma günü Levent'teki İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2 Grammy, 2 de Latin Grammy Ödülü ile modern caz dünyasında kalıcı bir yer edinen Rubalcaba, dostu Haden'a adadığı gecede 2015 tarihli "Charlie" albümünden parçalar seslendirecek. 1986’da Charlie Haden’la tanıştıktan sonra Montreaux Caz Festivali’nde verdiği unutulmaz konserle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Al Di Meola, Herbie Hancock gibi çok sayıda caz devi ile de aynı sahneyi paylaştı. Gonzalo Rubalcaba'nın müzikal yaşantısı, geleneksel Küba kültürünü çağdaş bir formla buluşturma gayesi üzerinde ilerliyor.

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