(Görüntülü) Zumba yaparak stres attılar

Gizem KARADAĞ-Fatih POYRAZ/ANKARA, ()-SPORTS International Bilkent tesisinde gerçekleşen ‘Zumba Festivali’ne 16 şehirden 350 kişi katıldı. Festivalde, katılımcılar zumba yaparak stres attılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar ile Sports International Bilkent tesisinde gerçekleşen Zumba Festivali’nde zumba severler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Zumba Master Trainer’ı Didem Zeybek’in sahne aldığı festivalde, katılımcılar zumba eşliğinde eğlenerek kalori yakma fırsatını buldu. Zumba Festivali’nin önemine değinen Sports International Tesisleri Spor Grup Müdürü Hasan Kılınçer, “İzmir, Adana, Eskişehir, Diyarbakır, İskenderun gibi Türkiye’nin dört bir yanından zumba severleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 80’den fazla eğitmen ve 350 katılımcı ile böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Eğlenerek spor yapmanın mümkün olduğunu gösterdiğimiz bir alan. Dünya yıldızlarını İzmir’de ağırlamıştık. Şimdi Didem Zeybek ile devam ediyoruz” dedi. ‘HERKES HAYATI BOYUNCA EN AZ 1 KERE ZUMBA YAPMALI’ 10 senedir tüm Türkiye’ye zumbanın enerjisini yaymaya çalıştığını söyleyen Zumba Master Tranier Didem Zeybek, “Zumba bir dans ve fitness egzersizidir. İnsanlar çok eğlenirken nasıl egzersiz yaptıklarının farkına bile varmadan 1 saat geçiriyorlar. Zumbaya geldiklerinde 1 saatte inanılmaz eğleniyorlar, yaklaşık 500-600 kalori yakıyorlar. İnanılmaz mutlu oluyorlar ve en önemlisi spor yapıyorlar. 7’den 70’e herkes zumba yapabilir. Herkese hayatı boyunca en az bir kere zumba yapmalarını öneriyorum, zumba dersine girince bir daha çıkamayacaklar” diye konuştu. Zumba eğitmeni Fatma Öztürk Ceylan, “Zumba ile tanışalı yaklaşık 7 yıl oldu. Zumba herkesin kolaylıkla ve eğlenerek yapabileceği bir egzersizdir. Her yaş grubu katılabilir. Zumba ailesine herkesi davet ediyoruz” dedi. Eskişehir’den katılan Zumba eğitmeni Leman Erdoğan ise, “Kendimizi çalışıyor gibi hissetmiyoruz, bu mutluluk verici bir şey. Öncelikle zumba her yaşa hitap ediyor. Bir kişi bu spora başlamak istiyorsa, kendisini 50 dakika boyunca müziğe kaptırıyor” dedi. Bilkent Sports International üyesi Mimar Eser Çengel de, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, iş vakitleri dışında zumbanın kendisini çok rahatlattığını söyledi.