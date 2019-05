(Görüntülü) Yazarlık Festivali Antalya'da başladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 4'üncü Yaratıcı Yazarlık Festivali açılış töreniyle başladı. Festivale onur konuğu olarak katılan gazeteci yazar Yalvaç Ural, iyi bir yazar olabilmek için sözcük dağarcığının gelişmiş olması gerektiğini söyledi.



Manavgat'ın Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde Doğa Koleji tarafından düzenlenen 4'üncü Yaratıcı Yazarlık Festivali'ne, Türkiye'nin dört bir yanından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte çocuk edebiyatının önde gelen isimleri katılıyor. Festivalde öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek hedefliyor.



Çocuk edebiyatının usta kalemi Yalvaç Ural'ın onur konuğu olarak katıldığı festivalde, yazarlar Sabri Ugan, Ömür Kurt, Ceren Kerimoğlu, Mavisel Yener, Habib Bektaş, Hidayet Karakuş, Koray Avcı Çakman, Renan Özdemir, Dr. Nilay Yılmaz, Toprak Işık, Osman Torun, Uğur Önver, Almıla Aydın, Pelin Güneş ve Sinem Çelebioğlu eğitmen olarak yer alacak. Festivalde usta isimlerden yaratıcı yazarlık eğitimi alacak öğrencilerin Türkçe'yi doğru, etkili, güzel kullanma; yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerileriyle ekip çalışması bilinci kazanmaları hedefleniyor.



'KİTAPLARIN SONSUZ VE SINIRSIZ DÜNYASINA YELKEN AÇACAKSINIZ'



Festivalin açılışında konuşan Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran, öğrencilerin geleceğine yön veren projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Bizler Türk dili eğitimcileri olarak, okuma yazma kültürünün gelişmesi için düzenlediğimiz projelerin ne kadar önemli olduğunu bilerek yola çıktık. Bu yolculukta bizlerle işbirliği içinde olan değerli eğitimci yazarlarımıza ve yayınevi yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Festival süresince birbirinden değerli yazarların eğitim vereceğini söyleyen Kurtaran, öğrencilere seslenerek, "Burada 3 gün boyunca çocuk edebiyatının değerli yazarlarından alacağınız eğitimler olacak. Onlarla iç içe kitapların sonsuz, sınırsız dünyasına yelken açacaksınız" diye konuştu.



'ÖNEMLİ OLAN ÇOCUĞUN BİLİNÇLENMESİ, ALGILARININ GENİŞLEMESİ'



Festivalin onur konuğu olan gazeteci yazar Yalvaç Ural da kendisini yazar olmaya iten sebepleri anlattı. Annesinin öğretmen, babasının da Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memur olması sebebiyle ortaokula kadar 7 ayrı yerde yaşadıklarını, buralarda edindiği tecrübelerin kendisine yön verdiğini aktaran Ural, "Burada çok anlamlı bir çalışma yapılıyor. Bu, çocukları bir yazar olmaya götürmese de düşünmeye itecek kadar önemli bir çalışma. Önemli olan da zaten çocuğun bilinçlenmesi, algılarının genişlemesi, yaşamını gözden geçirip sebep sonuç ilişkileri içerisinde kendine dünyadaki yolculuğunda bir yol güzergahı çizmesidir" dedi.



Anne ve babasının görevleri sebebiyle çocukluğunda yurdun değişik yerlerinde bulunduğunu anlatan Yalvaç Ural, "Ben her yöredeki insanların, dilindeki farklı sözcükleri öğrendim. Sözcük dağarcığım genişlemeye başladı. Buralardaki yaşantıların öyküye dönüşenleri, benim hayatımda ilk ve önemli öykülerim olarak, beni çocuklarla tanıştıran, beni başarılı kılan öykülerin çoğu Konya'nın Karapınar kazasında geçer" diye konuştu.



'SÖZCÜKLER HER ŞEYDİR'



Öğretmeninin öğrencilere kitap dağıttığını ve kitapların kalmaması üzerine kendisiyle birlikte 2 arkadaşına sözlük vermesinin hayatının dönüm noktası olduğunu aktaran Yalvaç Ural, şöyle dedi:



"Ben hala sözlük okurum. Sıkıldığım zaman sözlükleri açar okurum. Sözlükler sizin yazmak istedikleriniz için birer malzeme verir. Sözcükleriniz yoksa siz son öykünüzü anlatamazsınız, kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla konuşamazsınız, dostluk ilişkisi bile kuramazsınız. Sözcükler her şeydir. Bir sözcük, ansiklopediler gibi kalın kalın kitaplar yazacak kadar çok şey içerir. Öyle sözcükler vardır ki birisi kullandığı zaman anlarız ama biz kullanmadığımız için bizim yaşamımızda kağıda dökülmez."



Festival 3 Mayıs'ta sona erecek.