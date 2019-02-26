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(Görüntülü) Türkbeleni Demet Akalın konseriyle açıldı

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Millet Bahçesi'nin açılışı Demet Akalın konseriyle yapıldı. Kalabalık nedeniyle konsere giremeyenler baz istasyonu kulelerine çıkarak konseri izledi. Antalya...

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), () ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Millet Bahçesi'nin açılışı Demet Akalın konseriyle yapıldı. Kalabalık nedeniyle konsere giremeyenler baz istasyonu kulelerine çıkarak konseri izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat'ta yapılan Türkbeleni Millet Bahçesi'nin açılışı Demet Akalın konseriyle gerçekleştirildi. Konserin düzenleneceği 3 bin kişilik amfi tiyatroyu oturma yerleri haricinde aradaki koridorlar vatandaşlarla doldu. Yüzlerce kişinin kalabalık nedeniyle giremediği konserde kadınlı erkekli onlarca kişi tehlikeye aldırmadan baz istasyonu kulelerine çıkarak Demet Akalın'ı izledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz eşleriyle birlikte sahneye çıkarak Demet Akalın'a çiçek verdi. Başkan Türel, Demet Akalın'a, Manavgat'ın tarihine geçtiniz. Türkbeleni'nde ilk konseri siz veriyorsunuz dedi. Demet Akalın, konserde söylediği birbirinde güzel ve hareketli şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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