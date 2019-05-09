(Görüntülü) Spotify, podcast’lere gözünü dikti

İSTANBUL,() – İnternet üzerinden otomatik olarak indirilebilen ve dijital formatta yer alan, müzik veya konuşmadan oluşan bir program olan podcast’in alternatif bir tür olarak ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Suncem Koçer, Spotify gibi küresel aktörlerin yeni yatırımlar yaparak bu alana girmeye başladığını söyledi.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü ev sahipliğinde, Türkiye'nin ilk podcast ağlarından biri olan Medyapod, Friedrich Ebert Stiftung'un katkılarıyla ‘Podcast Summit 2019’ düzenlendi.



6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen zirveye Türkiye'de yayın yapan podcast ağları ve podcasterların yanı sıra, Kaan Kural, Nilay Örnek ve Ünsal Ünlü'nün de aralarında bulunduğu alanında uzman isimler konuk oldu. Ayrıca Emre Saklıca, Ahmet Sabancı ve Uraz Kaspar katılımcılarla 'Evdeki malzemelerle nasıl podcast yapabiliriz?' sorusuna yanıt olabilecek atölye çalışmaları yaptı.



Türkiye’de podcast yayını yapan ekiplerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini aktaracağı ‘Podcast Summit 2019’da konuya ilişkin açıklamada bulunan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer, “Uluslararası alanda 2000’li yılların başların itibaren var ama Türkiye'de de son birkaç yıldır popülerleşti. Bugün Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşen zirvenin de bu popülerleşmenin sonucu ve birçok şeyin adının konulmasının platformu. Bu türün pratisyenleri bir araya geldi burada. Birbirleri ile deneyim aktarımında bulundular. Nasıl motivasyonlarla podcast programları yapıyorlar, ne tür programlar nasıl teknik altyapıyla oluyor gibi konuları işin tarihsel ve sosyal arka planı ışığında konuştular. Türkiye’de podcast yayıncılığının önemli dinamiklerinin oturması açısından bu zirvenin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.





“PODCAST ANA AKIMLAŞACAK”





“Podcast, türlü türlü janralarda programların olabileceği bir mecra” diyerek sözlerine devam eden Doç. Dr. Suncem Koçer, “Üretimi teknik olarak kişilerce yapılabildiği ve belli bir kurumsallık gerektirmediği için çeşitliliğe imkân veren bir tür. Podcast alternatif bir tür olarak ortaya çıktı ama örneğin Spotify gibi küresel aktörler bu alana girmeye başladı. Mesela Spotify birtakım podcast ağlarını satın aldı. Yani podcast biraz daha ana akımlaşacak. Bu ilginç dinamikler getirecek. Onu da zaman içinde göreceğiz. Kıyıda köşede kalmış bir tür değil artık daha ana akımlaşmış bir tür olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.





PODCAST NEDİR?





İnternet üzerinden otomatik olarak indirilebilen ve dijital formatta yer alan, müzik veya konuşmadan oluşan bir program. ABD ve İngiltere'de yaklaşık 18 yıl önce yayılmaya başlayan podcast, Türkiye'de ise yeni yeni yaygınlaşmaya başladı.



