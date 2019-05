(Görüntülü) 'Rudolf Nureyev: Island Of His Dreams' belgeseli gösterildi

İSTANBUL, () –Türk asıllı dünyaca ünlü bale sanatçısı Rudolf Nureyev’in hayatını ve hayalini gerçeğe dönüştürmesini anlatan belgesel ‘Rudolf Nureyev: Island Of His Dreams’ Haliç Üniversitesi’nde gösterildi. Belgeselin yapımında emeği olan isimlere de onur belgesi verildi. Tataristan’da doğan, döneminin en ünlü baleti olan Rudolf Nureyev’in hayatını, arkadaşı Yasemin Pirinçcioğlu tarafından anlatan Rudolf Nureyev: Island Of His Dreams belgeselinin gösterimi Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Küçükerman ev sahipliğinde yapıldı. Üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi gerçekleştirilen etkinliğe, belgeselin yapımcısı Yasemin Pirinçcioğlu başta olmak üzere, yapım ekibi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Önder Küçükerman, belgeseli Türkiye’yi tanıtan ve mimari tasarım açısından öğrencilere verilebilecek en önemli ders olarak gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Küçükerman, belgeseli, Türkiye’nin eşsiz kültür mirasına nezaketle, hassasiyetle dokunan ve Akdeniz kültürü ile birlikte yorumlayan bir mimarlık filmi olarak değerlendirdi. BELGESEL DERS OLARAK GÖSTERİLECEK 3 ay önce İspanya’da bir televizyon kanalında bu belgeseli izlediğini aktaran Prof. Dr. Önder Küçükerman, “Nureyev Türkiye’de ölmek isteyen, ülkemizi çok seven bir sanatçı. Belgeselin ilk bakışta Türkiye’nin tanıtım filmi gibi olduğunu gördük. Bu da peş peşe durmadan oynatıldı. İspanyol kanal da önemli belgeseller yayınlayan bir kanal. Belgeseli izleyince, ön tarafta Nureyev gözükse de arka planda mimarlık ders olduğunu anladık. Rudolf Türk, Müslüman, dünyanın en önemli insanlarından biri olmuş. Fakülte olarak filmi izleyince bu okula gelen Mimarlık Bölümü öğrencilerinin birinci değil ikinci dersi olarak bu belgeseli göstermeye karar verdik” dedi. PİRİNÇCİOĞLU: NUREYEV’İN TÜRKİYE’DEKİ ARKADAŞI, DOSTU OLDUM Belgeselin çıkış hikayesini ve Nureyev’i anlatan Yasemin Pirinçcioğlu ise, “Rudolf Nureyev dünyanın bugüne kadar yetiştirdiği en önemli dans sanatçısı, Sovyet Rusya’dan 1961 yılından kaçarak batıya gelmiş burada kendini göstererek dansta büyük bir evrim yaratmış. Türk asıllı annesi Feride Hanım babası Hamitullah Nuri Bey, Ruslaştırma döneminde adını Rudolf olarak değiştirmişler. 1980’li yıllarda Türkiye’ye hem dans etmeye hem İstanbul Festivali’ne geliyor. Ben o zaman İstanbul’da yaşıyordum ama Fransa’da çalışmalar yapıyordum. Öğretmenimin yönlendirmesiyle Nureyev’in Türkiye’deki arkadaşı, dostu oldum. 10 arkadaşlığımız böyle geçti, sonra Fethiye taraflarında ev almak istedi. Onun hayali Topkapı Sarayı’nda bulunan 3’üncü Ahmet Kütüphanesi mimarisinde ev kurmaktı. Dünyada topladığı halıları, kilimleri, bakırları, kaftanları bu eve koyup, Türkiye’ye müze olarak hediye etmeyi istiyordu. İstediği araziyi alamayınca İtalya’da bir adayı satın aldı ve hayalini gerçekleştirdi” diye konuştu. BELGESEL NASIL ORTAYA ÇIKTI? Pirinçcioğlu, “Arkadaşlarım Nurdan ve Orhan Tekeoğlu bir gün bana gelip ‘sen Nureyev ile beraber bu hikayeyi yaşamışsın, nasıl oldu?’ diye sorduklarında yanlarında da Rus yönetmen de vardı. Yönetmen hikayeyi dinleyince belgesel çekmek istedi. Böyle başladı, hayallerin gerçekleştiği, Türkiye’nin tanıtımına, sanat ve kültür değerlerine katkı sunuyor. Prof. Dr. Önder Küçükerman, ‘burada mimari, tasarım ve değerlerimizin öne çıkarılması var. O yüzden bunu ders olarak okutmaya karar verdik’ dedi. Çok heyecanlıyım, yaşanmış bir hikaye. Bu belgeselin üniversitede mimarlık fakültesi öğrencilerine gösterilmesi içindeki kültür değerlerinin ve farklı tasarım bulgularının öne çıkarılması beni çok heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı. BELGESELDEKİ 6 ÖNEMLİ AKTÖR Mimarlık Fakültesi’nin Rudolf Nureyev: Island Of His Dreams belgeselini izleyip mimari tasarım kültürü bakımında yaptığı değerlendirmeye göre filmdeki 6 önemli aktör şöyle: “Birincisi, Rusya’da Tataristan’da doğan, döneminin en ünlü baleti olan Rudolf Nureyev’in ailesinden bildiği ve gerçekten de çok önemli bir mekân kimliği olan Türk halısına duyduğu hassasiyet. İkincisi, Anadolu kıyılarında Dikili’de, Ege’ye ve ege kültürüne bakan özel tasarlanmış bir mimari mekân. Üçüncüsü Rudolf Nureyev’in rüyasında gördüğü ve Türkiye’de olduğuna inandığı bir adada yaşmak isteği. Bu nedenle Ege kıyılarında yapılan araştırma gezileri. Dördüncüsü, Rudolf Nureyev’in ve yakın dostlarının Dikili’deki bir mekânda, Rusya Tataristan’dan başlayan, Roma İmparatorluğu, Osmanlı devleti ile devam eden bir kültürel mekân mirasını özetlemesi. Sonuçta Akdeniz tasarım kültürünün bir araya geldiği çok özgün yorumlar. Beşincisi, bu belgesele imza atan çok duyarlı akıllar, ağızlar, gözler, eller ve kulaklardan oluşan yaratıcı bir takım. Altıncısı ise Rudolf Nureyev’in yaşamının sonunda, kendi mezarı için tasarımcı dostlarından istediği ‘Benim üzerimi bir halıyla örtün’ çok anlamlı sözünün hayata geçirilmiş olması.” Katılımcılara kısaltılmış olarak izletilen belgesin sonunda, filmde emeği olan isim ve kurumlara onur belgesi verildi.