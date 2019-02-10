(Görüntülü) Rengarenk dansçılar ‘BİLGİ Dans Kupası’ için ter döküyor

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi’nin sponsor olduğu ‘Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası’ dün başladı. Ataşehir’de bir otelde gerçekleşen şampiyonaya yaklaşık 500 kişi katılım sağladı. Yarışmacılar bugün de devam edecek olan şampiyonada 4 ayrı kategori ve 10 farklı dans türünde yarışmaya devam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sponsorluğunda gerçekleşen ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun yıl içindeki en önemli yarışması olan ‘Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası’ başladı. Her yaştan lisanslı sporcuların katıldığı şampiyona, Ataşehir’de bir otelde gerçekleşti. Minikler, Gençler, Yıldızlar ve Yetişkinler olmak üzere dört kategoride yarışan sporcular,Samba, ChaCha, Rumba, Jive, Paso Doble’dan oluşan Latin danslarının yanı sıra Vals, Tango, Viennese Vals, Foxtrot, Quickstep olmak üzere toplam 10 farklı kategoride performans sergiledi. Dereceye giren sporcular, Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme şansı yakalayacak. İki gün süren yarışmayı birincilikle tamamlayan dansçılar ise BİLGİ Dans Kupası’nın sahibi olacak. YAKLAŞIK 500 KİŞİ YARIŞIYOR Federasyona bağlı yaklaşık 20 bin sporcunun olduğunu dile getiren ve yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, “4-5 farklı branşımız ve o alanlarda düzenlediğimiz yarışmalar var.Bu şampiyonaya 500 kişi civarında katılımcımız oldu. Çoğunluğunu ise yeni bir spor olması dolayısıyla minik sporcularımız oluşturuyor. Ama bu alttan gelen sporcularımızın başarıları yurt dışında uluslararası turnuvalarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında da yavaş yavaş taçlandırılmaya başladı” dedi. Programın sabah 07.00’de kayıtların alınmasıyla başladığını belirten Başkan Çinkitaş, “Saat 08.00’de yarışmalar başladı. Akşam 22.00’ye kadar devam ediyor çünkü anca bitirebiliyoruz. Bu bir spor ve bir kişiyi ne kadar uzun süre ve aşamalı olarak dans ettiriyorsanız o kadar efor sarf ettiği anlamına geliyor. Ortaya koydukları performansla da hakemlerin değerlendirmesi daha kolay oluyor. Çünkü sporcunun direnci vücudun direnciyle eşdeğerdir” diye konuştu. Yarışmaların bugün de devam edeceğini ifade eden Başkan Çinkitaş, “Kulüpler arası puanlama klasman atlama yarışmaları ve Türkiye Şampiyonasında değişik kategorilerde finaller olacak” dedi. DANSIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇOK BÜYÜK Toplam katılımcıların yaklaşık 400’ünün çocuk dansçı olduğunu kaydeden Başkan Çinkitaş, konuşmasını şöyle bitirdi: “Dans eden miniklerin sayısının fazla olması ailelerine bağlı. Geçmişte dans eden veliler, çocuklarında kendini görüyorlar. Ve onların üzerine çok fazla düşüyorlar. Hiç bıkmadan usanmadan, turnuva nerede olursa olsun çocuklarını oraya götürüyorlar. Biz de çok seviniyoruz çünkü dansın çocuklar üzerindeki etkisi hem psikolojik, hem sosyolojik hem de fizyolojik etkileri çok büyük. Çocuklar sosyal, sportif ve sanatsal anlamda kendilerini geliştirerek ufuklarını daha iyi açabiliyorlar.” “HER DEFASINDA AYNI HEYECANLA SAHNEYE ÇIKIYORUZ” İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ece Gülbaş, “Hazırlık sınıfındayken dansa başladım, 8 sene oldu. Uluslararası Latin danslarını yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Başladığımızdan beri yarışmalara katılıyoruz ama her defasında aynı heyecanla sahneye çıkıyoruz. 2018 yılında üçüncü olmuştuk, bakalım bu sefer kaçıncı olacağız” dedi. Serbay Alyu ise “Yaklaşık 10 senedir üniversitenin dans kulübünde dans ediyorum ve yardımcı antrenörlük yapıyorum. Ece de ben de milli sporcuyuz. Bu seneki hedefimiz de o barajda kalıp tekrar milli takıma girebilmek” diye konuştu.