(Görüntülü) Nesli tükenen hayvanlar evlerin içine girdi

İSTANBUL, () - Eserleriyle doğal hayatın korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan ressam Süzet Haklı'nın 'Serenity' isimli kişisel sergisi kapılarını İKÜSAG’da sanatseverlere açtı. Eserlerin çıkış noktası hakkında bilgi veren Ressam Süzet Haklı, geçmişten günümüze kadar gelen ve miras değeri olan yapıların içine, nesli tükenmeye başlayan hayvanları yerleştirerek insanları eyleme geçirmeyi amaçladığını belirtti.





İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2018-2019 sanat sezonunun beşinci sergisinde, ressam Süzet Haklı’yı ağırlıyor.





Resimlerinde evrensel mesajlar vermeyi hedefleyen Süzet Haklı, özellikle hayvanların neslinin tükenmesi ve doğal hayatın korunması konularına dikkat çekiyor. Son çalışmalarında, geçmişten günümüze kadar gelen ve miras değeri olan yapıların içine, nesli tükenmeye başlayan hayvanları yerleştiren sanatçı, bu şekilde insanları eyleme geçirmeyi amaçlıyor. Eserlerinde, mekânlara detaylı bir şekilde yer veren ve öyküleyici bir dil kullanan Haklı, her şeyin hızla tüketildiği günümüzde 'koruma'nın önemine de dikkat çekiyor.





İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (İKEK) Yönetim Kurulu Üyesi Lale Akıngüç, "Çok sevgili arkadaşımın yaptığı resimleri burada sizlerle beraber gezmek çok farklı bir his uyandırıyor bende. Sanatla iç içe yaşıyoruz. Öğrencilerimizle beraber bu bize çok büyük bir keyif veriyor" ifadelerini kullandı.





İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel ise, "İstanbul Kültür Üniversitesi kurulduğundan bu yana bilime ve biliminsanına verdiği değer kadar sanata ve sanatçıya da aynı değeri vermiştir, vermeye devam edecektir. Bu bağlamda çok değerli sanatçı Süzet Haklı’nın Serenity başlıklı sergisinde değerleri eserlerini, kültür sanat dostlarıyla buluşturmaktan mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.





"GENÇLER BİLİNÇLENDİKÇE HAYVANLARIN YAŞAM ALANI ARTACAK"





Eserlerin çıkış noktası hakkında bilgi veren Ressam Süzet Haklı, "Doğaya çok önem vermeye çalışıyorum. Ormanları yakıp yıktığımızda, hayvanların habitatlarına zarar verdiğimizde, büyük evler yaptığımızda onların yaşayacak yeri kalmıyor. Dolayısıyla onları eserlerimde evlerin içine aldım. İnsanları çıkartıp hayvanları koydum. Eserlerimde önem verdiğim şeyler büyük evler. Çünkü bu evleri yaparken doğayı harap ediyoruz. Gelecek nesillere doğa konusunda daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Bu sene yarattığım eserlerde siyah-beyaz daha çok önde. Çünkü evlerin ruhunu yansıtan içinde yaşayan insanlar. Eğer insanlar doğaya karşı duyarlı değilse onları renksizleştirir. Hayvanları renkleriyle daha öne çıkarttım. Direkt izleyici ile buluşabilmesi için hayvanların gözlerini yeşil yaptım. Bunların hepsi birer mesaj" şeklinde açıklamada bulundu.





İKÜSAG'ı seçmesindeki nedeni de belirten Süzet Haklı, "Çünkü burada gençler çoğunlukta ve bizim geleceğimiz gençlerimiz. Onlar duyarlı oldukça, çevrelerini bilinçlendirdikçe bu hayvanların yaşayacağı yerler çoğalacaktır. Doğayı tahrip etmeyeceklerdir" dedi.





SANATIN FARKLI DALLARI İKÜSAG'DA





"İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi olarak sanatın çok farklı dallarına ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz" diyen İKÜSAG Müdürü Dr. Öğr. Üy. Reyhan Uludağ Eraslan, "Hem sanat tarihinden hem de günümüzden birçok sanatçı ve sanat eserine yer vererek öğrencilerimizi sanat eserleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında akademik kadromuzda da bu anlamda geliştirmeyi, aynı zamanda da üniversitemize yakın yerleşim yerlerindeki ziyaretçilerimizi ağırlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





20’ye yakın yağlı boya ve akrilik tablonun yer alacağı“Serenity” sergisi 22 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.