(Görüntülü) "Müsaadenizle Büyükler" filminde sona gelindi 

İdris TİFTİKÇİ - Cem DAĞISTANLI - Tuba KARA / İstanbul, () - YÖNETMENLİĞİNİ Talip Karamahmutoğlu'nun yapımcılığını ise Halit Ziya Alptekin'in üstlendiği, "Müsaadenizle Büyükler" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı. Çocukları ve sokakta yaşayan köpekleri konu alan filmin başrolünde Emre Altuğ oynuyor. Ayrıca Altuğ'un çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ da filmde kısa bir sahnede yer alıyor. Karamahmutoğlu'nun, Okay Karamahmutoğlu ile birlikte senaryosunu yazdığı filmde, toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olması ve çocukların birey olarak kabul edilmesi gerektiği mesajları veriliyor.



Yakında gösterime girecek olan filmle ilgili Emre Altuğ ve diğer oyuncular Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.





"ÇOCUKLARIN BİREY OLDUĞUNU ANLATAN BİR FİLM"



Filmin farklılığına dikkat çeken Emre Altuğ, "Hep çocukları kendi sözleriyle anlatan, kendilerini büyüklere ifade eden, onların birer birey olduğunu anlatan, aynı zamanda sokak hayvanlarına dikkat çeken mesajlardan oluşan bir film. İşin içinde çocuklar ve hayvanlar olunca da eğlenceli tarafları çok oluyor" diye konuştu.



Altuğ, filmde oynadığı 'Hakan' karakterinin çocuklara ağabey gibi yaklaştığını belirterek şöyle anlattı:



"Hakan ağabeyleri, sitenin güvenlik görevlisi. Biraz çocukların tarafında, biraz çocuksu, biraz da şehir dışındaki kendi çocuklarıyla görüşemeyen, o duygusunu sitedeki çocuklarla bastırmaya çalışan, çocuk seven, insan seven, temiz yürekli, çocukların büyüklerden gizli yaptığı iyi şeyleri destekleyen ama bu yüzden bazen zor durumlarda da kalan birisi. Her sitenin bir Hakan Ağabey'i vardır ya da her mahallenin işte onlardan bir tanesi."





ALTUĞ OĞULLARI İLE BİRLİKTE İLK DEFA SİNEMA BİR FİLMİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ



İlk defa bir sinema filminde oğulları ile birlikte kamera karşısına geçen Altuğ, "Onlarla ilk defa çekim yapıyoruz, hatıra olsun diye yapacağımız bir çekim. İşte benim İstanbul'da olan iki oğlumu oynayacaklar. Ben de görev için şehir dışında çalışıyorum maalesef. Bu sitede iş bulmuşum ancak izin günleri onları görebiliyorum. Onların burada kalabilecekleri bir yer yok. Sadece burada çalışanlara ait lojman gibi ufacık bir yer var. Onlar anneleri ile şehirde kalıyorlar. Bugün de beni ziyarete gelmiş olacaklar. Biraz vakit geçirdikten sonra şehre dönecekleri şeklinde bir sahne çekeceğiz. Zaten benim oğlumu oynayacakları için çok yabancılık hissedeceklerini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.





ÇOCUK OYUNCULAR FİLMİ ANLATTI



Çocuk oyuncu Efe Koçyiğit, filmin köpekleri konu aldığını ve köpekleri çok sevdiğini belirterek, oynadığı karaktere ilişkin şunları kaydetti:



"Filmde adım 'Olgun', biz köpeklere mama vermek için geliyoruz. Filmde 'Osman Müdür' var, bize kötü davranıyor. Havuza girmek istiyoruz ama izin vermiyor. Ben buna çok sinirleniyorum, oyuncakları dağıtıyorum, topa vuruyorum, sehpayı çekiyorum, her şeyi yapıyorum."



Bir diğer çocuk oyuncu Enes Göçmen ise filmde köpeklere mama ve su vermekten çok keyif aldığını belirterek, "Hayvanlara su verelim, hayvanları sevelim onların da ayrı bir dünyası var." dedi.





11 YAŞINDA FİLM MÜZİĞİNİ BESTELEDİ



Filmin müziklerini, TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Canım Kardeşim çizgi filminin müzisyeni Kenan Yılmaz, uluslararası ödül sahibi 11 yaşındaki 'lir sanatçısı' Tuana Coşkun ile birlikte besteledi. Aynı zamanda filmde rol alan Tuana Coşkun, filmin güzel ve eğlenceli bir yapım olduğunu dile getirdi.





"ÇOK POZİTİF BİR ENERJİ VAR"



Filmin oyuncu koçu Serap Ağalar aynı zamanda filmde de rol alıyor. Serap Ağalar film setinin çok pozitif bir enerjisi olduğunu belirterek, "Çocukların hepsi zaten kendi adlarına da profesyoneller yani bu işi daha önceden de yapıyorlar, ilk deneyimleri burada değil. O yüzden bize burada çok görev düşmedi. Ama psikolog da olduğum için oyuncu koçluğu konusunda ve empati konusunda çok büyük bir yol katediyoruz. Oyunculukta çocukları role sokma açısından psikologluk ve psikoloji bilimi aslında çok önemli" diye konuştu.





FİLM HAKKINDA



Yapımcı Halit Ziya Alptekin tarafından hayata geçirilecek olan filmde başrolü Emre Altuğ üstlenirken, Duygu Paracıkoğlu, Ümit Çırak, Atsız Karaduman, Rıza Sönmez, Haluk Yüksel, Hakan Eksen, Candan Arıcı, Kuzey Yücehan ve Serap Ağalar da rol alıyor. Çocuk oyuncu kadrosunda ise Uzay Altuğ, Kuzey Altuğ, Enes Göçmen, Efe Koçyiğit, Tuana Coşkun, Deha Karan Üner, Bilge Karamahmutoğlu, Nehir Seymenoğlu, Toprak Atar, Alperen Efe Esmer ve Alparslan Topoğlu bulunuyor.



Filmin Aralık 2018'de sinema severlerle buluşması planlanıyor.