(Görüntülü) Mevlana Müzesi'ne Çinli turist akını

KONYA'da bulunan Mevlana Müzesi, bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon 300 bin ziyaretçiyle, geçen yılın ilk 6 ayına göre, yüzde 37 artışla kendi rekorunu kırdı. Ziyaretçilerin büyük bir bölümünü ise Çinli turistler oluşturuyor.



Mevlana'nın türbesinin de bulunduğu müze, 2017 yılında 2 milyon 800 bin ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer aldı. 2017 yılının ilk 6 ayında 950 bin olan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 1 milyon 300 bine ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bu artışın yüzde 37 oranında gerçekleştiğini belirtti.



Yabancı ziyaretçilerin büyük bir bölümünü Çinli turistlerin oluşturduğuna dikkat çeken Yarar, şunları söyledi:



''2017 yılında Mevlana Müzesi, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze olmuştur. Bu yılın ilk 6 ayı rakamlarına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 37'ye yakın artış görmekteyiz. Gelen misafirlerimiz arasında başı çeken Çinli turistler olduğunu da ifade etmek isterim. Tabi İnsanlar buraya sadece müze ziyareti için değil, burada Anadolu irfanının kurucu isimlerinden Hz. Mevlana'yı kabrinin başında ziyaret edip, dua etmek gibi hassasiyetlerini olduğunu görmekteyiz. Müzemiz gerek yaz aylarında, gerekse kış aylarında ciddi oranda ziyaretçi ağırlıyor. Geçen yıl ziyaretçi sayımız 2 milyon 800 bine yakındı. Bu yıl o rakamı da aşacağımızı tahmin ediyorum."



Çin'den gelen kafiledeki turistler, Mevlana'yı ve İslam'ı merak edip, internetten araştırma yaptıklarını, ardından da bizzat gelip görmek istediklerini söyledi.