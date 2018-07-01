Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...

(Görüntülü) Mersin'de Say ve Bağcan'dan unutulmaz konser

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan Fazıl Say ile Serenad Bağcan ikilisinin performansı, dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser alanına akın eden...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan Fazıl Say ile Serenad Bağcan ikilisinin performansı, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konser alanına akın eden binlerce kişi, arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki konser, Nazım Hikmek Ran'ın kaleme aldığı, Fazıl Say'ın bestelediği 'Memleketim' isimli eseri ile başladı. Yaklaşık 2 saat süren müzik ziyafetinde kendilerini notaların büyülü tınılarına bırakan müzikseverler, Say'ın sihirli dokunuşları, Serenad Bağcan'ın ise güçlü sesi ile keyifli bir akşam yaşadı. Say'ın konserin son bölümünde sergilediği solo performans ise alanı dolduran sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Konseri CHP Milletvekili Alpay Antmen de izledi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325