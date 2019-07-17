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(Görüntülü) Malatya Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

MALATYA'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali yürüyüşü ile başladı. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez düzenlenen...

MALATYA'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali yürüyüşü ile başladı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, akşam saatlerinde Öğretmen Evi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Malatya türküleri söyleyerek meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişleri kapatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde Malatyaspor taraftarları, STK temsilcileri bulunurken, havai fişek gösterisi yapıldı. Traktör kasasına konulan kayısı ağaçları kortejin ilgi odağı olurken, katılanlara tonlarca taze kayısı dağıtıldı.

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