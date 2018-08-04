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(Görüntülü) Magnesia Antik Kenti'nde 2 bin yıllık 6 heykel bulundu

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti kazılarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulundu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; Germencik Kaymakam Vekili Fırat Çelik ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü...

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti kazılarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; Germencik Kaymakam Vekili Fırat Çelik ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın da bulunduğu heyetle Ortaklar Mahallesi'nde, 34 yıldır kazı çalışması yapılan Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Heyet, Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl'den bilgi aldı. Önce kazı yapılan alanı gezen Köşger'e, Prof. Dr. Bingöl çalışmaları anlattı. Bingöl, 27 Temmuz'da bir odada, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulunduğunu söyledi.

Aydın'daki tarihi kentlerle ilgili bilgi veren Vali Köşger, "Aydın'da 22 antik kentimiz vardır. Bunlar çok önemli şehirler. Aydın'daki antik kentlerden Afrodisias için 'Afrodisias Yılı' ilan ettik. Dünya mirası listesine girdi. Bugün ise Magnesia'dayız. Burada bölgenin en büyük tapınaklarından birisi var. Buradaki kazılarda, 6 heykel sadece bir odada bulundu. Yandaki odada yine heykeller olduğu değerlendiriliyor. Magnesia'ya, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 2 milyon 600 bin TL kaynak sağladık. Şu ana kadar burada yapılan kazılarda, 50'ye yakın heykel çıktı. Magnesia Müzesi açmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde, önemli bir çekim merkezi daha oluşturmuş olacağız" dedi.

Prof. Dr. Orhan Bingöl ise antik kentteki çalışmalarla uyuyan bir devi uyandırmaya çalıştıklarını belirtti.

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