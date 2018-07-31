(Görüntülü) LÖSEV’li minikler Kartal'daki Masal Müzesi'ni gezdi

LÖSEV’in minik kahramanları Kartal’da bulunan Masal Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlikte çocuklar müzeyi gezmenin yanı sıra masal kahramanları hakkında bilgiler aldı. Kartal Belediyesi Masal Müzesi bu kez de LÖSEV’in minik kahramanlarını ağırladı. LÖSEV’le ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, LÖSEV’in minik kahramanları, Masal Müzesi’ni ziyaret ederek eğlenceli anlar yaşadı. Bu ziyarette minik kahramanlar hem müzeyi gezdi hem de masal kahramanlarının tarihsel süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. “BÜYÜYÜNCE ESKİ OYUNCAKLARIMI BURADA SERGİLEYECEĞİM” Müzeye hayran kaldığını ifade eden Kayra Bıçak, “İlk defa geliyorum. Çok beğendim ve çok güzel bir yer. Büyüyünce ben de müzede çalışmak istiyorum. Eski oyuncaklarımı burada sergileyeceğim. Müzeci olmaya karar verdim” dedi. “ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU” LÖSEV Sosyal Hizmetler sorumlusu Nazimet Tan, “Bugün burada çocuklarımızla beraber yaz etkinliği kapsamında faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklar için çok güzel oldu. Tedavisi tamamlanan ve kontrol altında olan çocuklarımızı için buradayız. Çok keyifli oldu” şeklinde konuştu. Müze gezisinin ardından Oyuncu- Drama Lideri Eda Çabuk Erdaloğlu ziyaretçilere masallar anlattı. Masalları büyük bir ilgiyle dinleyen çocuklar keyifli anlar yaşadı.