(Görüntülü) Kuşaklar konserde buluştu

İSTANBUL, () –İstanbul’daki çalışmalarını Nişantaşı Üniversitesi’nde yürüten Tazelenme Üniversitesi’nin "Kuşaklar Sanatta Buluşuyor" projesi, 60 yaş üzeri bireyleri ve gençleri buluşturmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi olan Tazelenme Üniversitesi'nde katılımcılara sağlık, spor, sanat, iletişim gibi alanlarda dersler veriliyor, yeteneklerini ortaya koymaları için atölye çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında Kalben konserinde buluşan eski kuşak ve genç kuşak birlikte eğlenceli saatler geçirdi. 60 yaş üzeri Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde Kalben konserinde buluştular. Kuşak farkını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen bu proje kapsamında 60 yaş üzeri katılımcılarla öğrenciler buluşarak Zorlu PSM’de gerçekleşen konserde müzik dolu anlar yaşadılar. Başlangıçta Tazelenme Üniversitesi’nin 29 öğrencisi, 29 lisans ve ön lisans öğrencisi ile eşleştirildi. Her eşleşme kendi hobi yatkınlıkları ölçüsünde bir etkinliğe atandı. Etkinlikler öncesi ve sonrasında, öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurmaları, tecrübelerini birbirlerine aktarmaları amaçlandı. Şu ana kadar birçok sanatsal etkinliğe katılan öğrenciler daha önce Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatro izledi, Türk Sanat Müziği konseri dinledi. Son olarak Kalben konserinde buluşan eski kuşak ve genç kuşak birlikte eğlenceli saatler geçirdi. "İYİ Kİ BURADAYIM" Konser öncesinde Tazelenme Üniversitesi hakkındaki fikirlerini paylaşan 60 yaşındaki Seher Erkış, "Böyle projelerle vizyonunuzu değiştiriyorsunuz, farklı şeyler görüyorsunuz. Bugüne kadar dünyayı gezdim, 60'a yakın ülke gördüm. Bu üniversite ise benim için ayrı bir deneyim oldu. Burada olmayı çok istedim, beni almaları için adeta hocaların başının etini yedim. Şimdi ise iyi ki gelmişim diyorum. Gençlerle, kendi yaşıtlarımla tanışmak çok güzeldi. Hocalarımız da bizi çok güzel bilgilendiriyor. Biz de yaşımızın getirdiği tecrübelerle verilen bilgileri çok güzel alabiliyoruz. Gençlere de bu deneyimleri aktarmak istiyoruz. Önemli olan her şeyden önce sevgiyi verebilmek, bunu başarabilirsek ardından her şey geliyor" diye konuştu. "GEÇMİŞİ BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLEME ŞANSI BULUYORUZ" Projede Seher Erkış ile eşleşen Nişantaşı Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Batuhan Sıraç, "Bu proje geçmişle ilgili pek çok şeyi öğrenmemi sağlıyor. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz derler. Biz geçmişi birinci ağızdan dinleme şansı buluyoruz. Bu ilk etkinliğim ama onlarla beraber olmaya devam edeceğim" dedi. "ONLAR GENÇLİK RUHUNU AŞILIYOR, BİZ TECRÜBELERİMİZİ AKTARIYORUZ" 68 kuşağı öğrencileri olarak zorluklarla üniversitelerde okuduklarını söyleyen 66 yaşındaki kimya mühendisi Soydan Mutlu, yeni nesil bir üniversitede okumanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Gençlerle birlikte olmanın çok güzel olduğunu belirten Mutlu, "Onlar bize gençlik ruhunu aşılıyor, biz de onlara tecrübelerimizi aktarıyoruz. İlk başta 'Acaba anlaşabilir miyiz?' diye tereddütler vardı. Ama çok kısa sürede kaynaştık, hiç sorun yaşamadık. Motive edici bir okul oldu" diye konuştu. "ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALDIK" Soydan Mutlu'nun çalışmadaki eşi Nişantaşı Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Burcu Tunç ise, "Proje yeni ve eski kuşakları bir araya getirerek beraber sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunmaları amacıyla ortaya çıktı. İlk etkinliklerin ardından çok güzel geri dönüşler aldık. Çok eğlenceli zamanlar geçirdik. Hem eski kuşaklar hem de yeni jenerasyonlar birbirlerine deneyimlerini aktarma fırsatı buldu" dedi. DÜNYADA "ÜÇÜNCÜ YAŞ ÜNİVERSİTESİ" OLARAK ANILIYOR Merkez kampüsü Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan İstanbul'daki faaliyetlerini Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs’te sürdüren Tazelenme Üniversitesi 60 yaş ve üzeri bireyler için tasarlanmış bir sosyal sorumluluk projesi. Proje kapsamında katılımcılara sağlık, spor, sanat, iletişim gibi alanlarda dersler veriliyor, yeteneklerini ortaya koymaları için atölye çalışmaları yapılıyor. Dünyada “üçüncü yaş üniversitesi” olarak anılan 60 yaş üzeri üniversitelerden farklı olarak Tazelenme Üniversitesi'nin hedefi ise Türkiye’de, yaşlanmayı yaş kavramından kurtarmak ve yaşam boyu öğrenme felsefesiyle sürekli tazelenen kuşakları hazırlamak.