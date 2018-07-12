(Görüntülü) Kuşadası Gençlik Festivali başladı

Orhan SENCER / /KUŞADASI (Aydın), () - 5 günde 53 konsere ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali başladı. Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonu ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda düzenlenen festival, dün akşam Set konseriyle başladı. Set’in ardından sırasıyla Yeni Türkü ve Moğollar konser verirken, ilk günün kapanışını ise Islandman yaptı. Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturan Kuşadası Gençlik Festivali’nin 3’üncü yılında Duman, Şebnem Ferah, Teoman, Athena, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra, Ümit Besen & Pamela, Ceza, Halil Sezai, Emre Aydın, Ezhel ve Sattas’ın da aralarında olduğu farklı müzik türlerinden sanatçılar da sahne alacak. Kuşadası Gençlik Festivali’nin programı şöyle: -12 Temmuz Perşembe- 1. Sahne Pentagram Ceza Yüzyüzeyken Konuşuruz Erdem Yener Murder King The Madcap 2. Sahne Duman Ümit Besen & Pamela Umut Kuzey Melek Mosso What Da Funk Piiz -13 Temmuz Cuma- 1.Sahne Hayko Cepkin Halil Sezai Pera Yasemin Mori Niyazi Koyuncu Hedonutopia 2. Sahne Şebnem Ferah maNga Fatma Turgut Gazapizm Gülçin Ergül Sekerse Tehlike -14 Temmuz Cumartesi- 1. Sahne Athena Pinhani Adamlar Deniz Tekin Çamur Supernova 2. Sahne Emre Aydın Seksendört Ezhel Sena Şener Gökcan Sanlıman Palmiyeler -15 Temmuz Pazar- 1.Sahne Teoman Feridun Düzağaç Zakkum Kalben Sattas Ezgi Aktan 2. Sahne Mor ve Ötesi Selda Bağcan & Boom Pam Cem Adrian Vega Aydilge Öfkeli Kalabalık