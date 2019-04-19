(Görüntülü) Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı için hazırlık

GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, 150 milyon yıllık geçmişe sahip, dünyanın sayılı damlataş mağaralarından biri olan Karaca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi.



Torul ilçesinin Cebeli köyünde bulunan Karaca Mağarası, turizm sezonunda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık 1500 metrekare genişliğe sahip ve elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana gelen Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damlataşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



HEDEF 100 BİNİN ÜZERİNDE TURİST



Vali Kamuran Taşbilek, geçen turizm sezonunda, 100 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan Karaca Mağarası'na yeni sezonda daha çok misafirin gelmesine hedeflediklerini söyledi. Vali Taşbilek, "Mağaramız muhteşem bir yapıya sahip. İçerisinde karstik ve damlataş oluşumuyla dikit ve sarkıtların olduğu mucizevi bir mağara olarak bölgemizin ve ülkemizin turizmine hizmet etmektedir. 15 Nisan tarihi itibarıyla açılan turizm sezonunda Karaca Mağaramızı ziyarete açtık. Mağaranın, geçen yılki ilgisini, daha yükseklere taşıyacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sezonda 100 binin üzerinden ziyaretçi sayısı olmuştu. Bu sayıyı daha yükseklere taşıyarak, gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen misafirlerimize böylesine özellikli bir yapıyı sunmak; en büyük arzu ve hedefimizdir" dedi.



UNESCO LİSTESİ İÇİN HAZIRLIK



Karaca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru hazırlıkları içerisinde olduklarını da aktaran Vali Taşbilek, "Mağaramızı dünyanın değişik yerlerinde tanınması için UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne ekleyebilmeyi hedefliyoruz. Valilik, özel idare ve turizm paydaşları el birliği içerisinde güzel bir çalışma yürütme arzusundayız. Bakanlığımız vasıtasıyla inşallah gerekli yerlere gereken başvuruları yapmak için bütün hazırlıkları yapıyoruz. En yakın zamanda da yapacağız. Mağaramızın şöyle bir özelliği de var; Isısı çok hoş bir düzeyde, hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Kışın daha ılık daha ılıman, yazın ise dışarının sıcaklığına göre daha serin. Yapısı itibarıyla insanların daha rahat nefes almaları söylenmekte ve bizler de burayı gezerken bunu hissetmekteyiz" diye konuştu.



KARACA MAĞARASI



Gümüşhane'nin gizli tacı, yer altı dünyasının resim sergisi, mağaracılığın gizemli dünyası olarak adlandırılan Karaca Mağarası, Torul'un Cebeli köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mağara, şehir merkezine 17 kilometre uzaklıktadır. Karakterli volkaniklerin çevrelediği bol çatlaklı masif kalkerler içerisinde gelişme olanağı bulan ve fosil bir mağara olan Karaca Mağarası, çok çeşitli renklerde sarkıtlar, dikitler, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları, sütunlar, mağara gülleri görünüm ve seyirleri ile görenleri büyülemektedir. Mağara, yatay yönde gelişme göstererek elipse benzeyen 4 ayrı salonun birbirine birleşmesinden meydana gelmiştir. Giriş noktasından en uç nokta arası 105 metre olan mağaranın tavan yüksekliği 18 metre, toplam iç alanı ise 1500 metreküptür. Mağaranın doğal klima özelliği ile havası ziyaretçilerine, özellikle astımlılara rahat bir atmosfer sunarak mağara turizmi yanında sağlık turizmi yönünden de önemli hizmetler sunmaktadır.

