Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

(Görüntülü) İznik Müzesi'nin 7 yıldır kapalı olmasına tepki: Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık

BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi İznik Müzesi'nin, restorasyonun devam ettiği gerekçesiyle 7 yıldır ziyarete kapalı tutulması, hat sanatçısı Yalçın Öztürk tarafından 'Parmaklıklar arkasından izlemekten...

BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi İznik Müzesi'nin, restorasyonun devam ettiği gerekçesiyle 7 yıldır ziyarete kapalı tutulması, hat sanatçısı Yalçın Öztürk tarafından 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankart ile protesto edildi.

Bursa’nın İznik İlçesinde 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olan İznik Müzesi, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müzenin 7 yıldır kapalı olmasına tepki gösteren Roma ve Bizans tarihi ile ilgilenen hat sanatçısı Yalçın Öztürk, durumu protesto etti. Öztürk, üzerinde 'Parmaklıklar arkasından izlemekten bıktık' yazılı pankartı elinde tutarak müzenin önüne geldi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında pankartı açan Öztürk, "Yeter artık, müzemiz açılsın. Gelenleri görüyorsunuz, hep kapıdan geri dönüyorlar. Geçen yıl Mart ayında açılacaktı, hangi Mart ayı" dedi.



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328