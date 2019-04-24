(Görüntülü) İstanbul Gelişim Üniversitesi 8’inci Medya Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi 8’inci Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimler 25 bin öğrencinin kullandığı oylarla belirlendi. Medya, spor ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla üniversitenin Gelişim Tower’da gerçekleşen törende, 'En İyi Haber Ajansı' ödülü Demirören Haber Ajansı’na () verildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, ödül töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Medya ödüllerinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Abdulkadir Gayretli, “Medyanın duayenleriyle öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Bu isimleri öğrencilere bir idol olmaları noktasında çok önemsiyoruz. Özellikle bundan sonraki yıllarda da bu duayenlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olacak ve kaliteli nesiller için elimizden gelenden fazlasını yapacağız” dedi. “CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISINA KULAK VERDİK” İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen araç da törende sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yok mu babayiğit' çağrısından hareketle bu aracı geliştirdiklerini ifade eden Gayretli, “6 sene evvel Cumhurbaşkanımız ‘Var mı bir tane babayiğit yerli otomobil üretecek?’ demişti. Biz de ‘bu babayiğit biz olmalıyız’ dedik ve kolları sıvadık. İlk olarak 5 yıl evvel yüzde yüz elektrikle çalışan yerli arabamızı ürettik. Yenilik, inovasyon, yapay zekâdan bahsediliyor. Gelişim Üniversitesi bu alandaki çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu. ’YA EN İYİ HABER AJANSI ÖDÜLÜ 25 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen 8’inci Medya Ödülleri’nde Demirören Haber Ajansı ‘En İyi Haber Ajansı’ ödülüne layık görüldü. Ödülü, Demirören Haber Ajansı Muhabiri İlknur Sargut aldı. Sargut, ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında “Demirören Haber Ajansı olarak bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde haber üretmek adına canla başla çalışan tüm arkadaşlarım adına alıyorum” dedi. Törende, En İyi Televizyon Kanalı Star TV, En İyi Haber Kanalı NTV, En İyi Spor Kanalı beIN SPORTS, En İyi Haber Bülteni Star Haber, En İyi Kadın Haber Spikeri Nazlı Çelik, En İyi Erkek Haber Spikeri Cem Öğretir, En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Emre Kaya, En İyi Şarkı Emre Kaya–Nasıl Diye Sorma, En İyi Fantazi Müzik Sanatçısı Ebru Yaşar, En İyi Müzik Grubu Zakkum, En İyi Dizi Arka Sokaklar, En İyi Kadın Oyuncu Nursel Köse, En İyi Haber Programı İbrahim Güneş İle Doğrusu Ne?, En İyi Sağlık Muhabiri Dilşad Dede Taşkın, En İyi Spor Muhabiri Murat Türker, En İyi Magazin Gazetecisi Ali Eyüboğlu, En İyi Spor Programı Beyaz Futbol-Ertem Şener, En İyi Gündüz Kuşağı Programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, En İyi Kadın Spor Sunucusu ödülüne Seyhan Şaşko layık görüldü. En İyi Erkek Spor Sunucusu ödülünü Ertem Şener’in aldığı törende, En İyi Magazin Programı ödülüne Müge Ve Gülşen’le 2. Sayfa, En İyi Öğle Kuşağı Tv Programına Çağla İle Yeni Bir Gün, En İyi Gece Kuşağı Tv Programına Mesut Yar İle Laf Çok, En İyi Yemek Programı ödülüne Pazardayız programı layık görüldü. Ayrıca, En İyi Gazete Sabah, En İyi Radyo Alem Fm, En İyi Dergi Ekonomist seçildi. Törende Diler Saraç, Ferdi Atuner, Şahin Özer, Çoşkun Sabah'a ise Onur Ödülü verildi.