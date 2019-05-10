(Görüntülü) İletişim Ödülleri sahiplerini buldu

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,() - İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen “İAÜ İletişim Ödülleri’ sahiplerini buldu. 39 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama neticesinde, yılın en iyilerinin seçildiği törende kültür, sanat, medya ve internet gibi 34 farklı dalda ödüller dağıtıldı. Ayrıca Nevra Serezli, Engin Çağlar, Göksel Kortay ve Haldun Dormen’e AKEV Onur Ödülü verildi. İletişim ve sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende Demirören Haber Ajansı’na () konuşan Yılın En İyi Filmi seçilen Yol Arkadaşım’ın başrol oyuncusu İbrahim Büyükak çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Üniversitelerden ödül almak bizim için çok büyük bir gurur çünkü üniversiteler bu ülkenin geleceği. 39 bin kişi oylama yapmış ve bu oylamada ‘Yol Arkadaşım’ en iyi film seçilmiş. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Nicelerini kazanırız” dedi. Yılın en iyi fantezi arabesk şarkıcısı ödülünün sahibi Şarkıcı Alişan ise, “Yaptığınız için ödülle taçlandırılması çok güzel bir şey. Bugün de üniversite öğrencilerinden benim için böyle bir ödül almak benim için çok büyük bir onur. Bu sene sanat hayatımın 25’inci senesine giriyorum. Burada beni ödül için seçen öğrenciler herhalde 25 yaşında yoklardır. O yüzden daha anlamlı ve daha güzel. Ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. İşte İAÜ İletişim Ödülleri’nin sahipleri: Yılın en iyi TV kanalı: Tv8 Yılın en iyi gazetesi: Star Gazetesi Yılın en iyi program sunucusu: Çağla Şıkel Yılın en iyi kadın pop şarkıcısı: Simge Yılın en iyi televizyon dizisi: Söz Yılın en iyi erkek pop şarkıcısı: Buray Yılın en iyi internet dizisi: Hakan Muhafız Yılın en iyi filmi: Yol Arkadaşım Yılın en iyi kadın spikeri: Ece Üner (Show Haber) Yılın en iyi erkek spikeri: Cem Öğretir (Atv haber) Yılın en iyi single’ı: Gülben Ergen Yılın en iyi kadın oyuncusu: Hazal Kaya Yılın en iyi erkek oyuncusu: Tolga Sarıtaş Yılın en iyi youtuber’ı: Reynmen Yılın en iyi müzikali: Alice Yılın en iyi haber programı: Gece Bakışı (Fuat Kozluklu) Yılın en iyi yardımcı kadın oyuncusu: Nesrin Cavadzade Yılın en iyi yardımcı erkek oyuncusu: Görkem Sevindik Yılın en iyi fantezi arabesk şarkıcısı: Alişan Yılın en iyi müzikal kadın oyuncusu: Ezgi Mola Yılın en iyi müzikal erkek oyuncusu: Enis Arıkan Yılın en iyi talk show programı: EYS Show (Eser Yenenler) Yılın en iyi gündüz programı: Nursel’in konukları (Star TV) Yılın en iyi magazin programı: 2. Sayfa (Kanal D) Yılın en iyi spor programı: Stadyum (TRT Spor) Yılın en iyi aktüel haber programı: Sıcak nokta (TRT Haber) Yılın en iyi çıkış yapan erkek şarkıcısı: Bora Duran Yılın en iyi çıkış yapan kadın şarkıcısı: Tuğçe Kandemir Yılın en iyi kadın komedi tiyatro sanatçısı: Yasemin Yalçın Yılın en iyi erkek komedi tiyatro sanatçısı: Veysel Diker Yılın en iyi eğitim yazarı: Ceyda Karaaslan (Sabah) Yılın en iyi televizyon muhabiri: İsmail Umut Arabacı (CNN Türk) Yılın en iyi radyo kanalı: Powertürk