(Görüntülü Haber) Ziynet Sali, 300 çocukla birlikte konser verdi

BURSA'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Emine Örnek Eğitim Kurumları'nın 300 kişilik çocuk korosu ve çocuk orkestrasıyla birlikte konser verdi.



Emine Örnek Eğitim Kurumları tarafından organize edilen, okul korosu ve orkestrasından oluşan 300 kişilik çocuk grubu, Merinos AKKM'de izleyenlere keyifli bir konser verdi. 3 şarkılık bu mini konserde 'Örnek Müzisyenler' izleyenlerin beğenisini kazandı. Yan flüt, çello, keman, viyalo, piyano, gitar gibi enstrümanları ustaca çalan çocuklar, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



ZİYNET SALİ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI



Orkestra ve koronun mini konserinin ardından sahneye ünlü sanatçı Ziynet Sali çıktı. İngilizce, Latince ve Türkçe birçok eseri ile tanınan, aslında müzik öğretmeni olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali’nin şarkılarını da ustaca eşlik eden okul orkestrasını izleyenler ayakta alkışladı. Ünlü sanatçı da duygularını gizleyemezken, böylesine bir konser vermekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sali ayrıca, 300 kişilik çocukla birlikte İstanbul'da bir konser vermek istediğini de sözlerine ekledi.



İlk 4 şarkısını çocuklarla birlikte seslendiren ünlü sarkıcı, bir öğrenciyi ise dans etmesi yönünde teşvik edince, tüm çocuklar sahnede dans etmeye başladı. Renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocukların yeniden yerine oturmasının ardından Sali şarkılarına devam etti.



'GURUR DUYUYORUZ'



Geceye dair konuşan Emine Örnek Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Emine Örnek, "Öğrencilerimize etkinliklerle kazandırdığımız sosyo-kültürel ve sanatsal yetenekler sonucunda öğrencilerimiz, resim, edebiyat ve müzik alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla farkındalıklarını sürdürüyor. Onlar adına gurur duyuyoruz" dedi.