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(Görüntülü Haber)'Zamanı Aşan Şehir Konya' filminin tanıtımı yapıldı

KONYA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Zamanı Aşan Şehir Konya' adlı filmin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Uzun zamandır yenilenmesi gereken...

KONYA İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Zamanı Aşan Şehir Konya' adlı filmin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Uzun zamandır yenilenmesi gereken Konya tanıtım filmini hazırlattık. İlk olarak Türkçe hazırlanan film ilk etapta Mayıs ayına kadar İngilizce, Farsça, Çince ve Özbekçe olarak hazırlanıp ilgili mecra ve mercilerde paylaşılacak" dedi. 'Zamanı Aşan Şehir Konya' adlı tanıtım filmi için Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Tanıtım filminin uzun zamandır yenilenmesi gerektiğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar şunları söyledi: "Konya, manevi seyahatler, tarih, doğa ve gastronomi açısından ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. Konya'nın tanıtılması, şehrin maddi ve manevi kazanımlarını artırabilmesi yönünde, devlet kurumları ve yerel dinamiklerin ortaya koyduğu çok ciddi yeni açılımlar mevcuttur. Bu yeniliklerle beraber, şehrin tarihi, doğal, kültürel ve geleneksel zenginliklerinin, ayrıca sanayi, tarım, ticaret, eğitim, sağlık alanlarındaki birikiminin, daha da önemlisi demokratik kültür ve bir arada yaşama tecrübesinin dünyayla paylaşılması gerekmektedir. Uzun zamandır yenilenmesi gereken Konya tanıtım filmini hazırlattık. İlk olarak Türkçe hazırlanan film ilk etapta Mayıs ayına kadar İngilizce, Farsça, Çince ve Özbekçe olarak hazırlanıp ilgili mecra ve mercilerde paylaşılacak." Son dönemde İranlı turistlerin Mevlana'ya yoğun ilgisi olduğunu da ifade eden Abdüssettar Yarar, 744'üncü Vuslat etkinliklerine 4 bin 600 İranlı turistin geldiğini, gelecek dönemde bu sayının 10 bine çıkacağına inandıklarını belirtti.

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