Sinan KABATEPE EREĞLİ(Zonguldak), ()ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde konser veren Yeni Türkü, hayranlarını coşturdu. Özel bir organizasyon şirketi tarafından Bahar Konserleri kapsamında Acheron Amfi Tiyatro?da düzenlenen konsere halk yoğun ilgi gösterdi. Yeni Türkü, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Konseri izleyenlerden bazıları cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren konsere katılanlar doyasıya eğlendi.
(Görüntülü Haber) Yeni Türkü, Zonguldak'ta konser verdi
Sinan KABATEPE EREĞLİ(Zonguldak), ()ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde konser veren Yeni Türkü, hayranlarını coşturdu. Özel bir organizasyon şirketi tarafından Bahar Konserleri kapsamında Acheron Amfi Tiyatro?da düzenlenen konsere halk yoğun...
26 Mayıs 2017 Cuma 16:43
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