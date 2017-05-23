Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Yayla Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden oluşan Türk Halk Müziği korosunun konseri beğeni topladı. 3 yıl önce müzik öğretmeni Şadiye Cırık önderliğinde kurulan Yayla Ortaokulu Velileri Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Doktor, mühendis, işçi, ev kadını ve memurlardan oluşan 32 velinin bulunduğu koro, 20 türkü seslendirdi. 'Veliler türkü söylüyor' sloganıyla gerçekleştirilen koserde velilerin performansı büyük beğeni topladı. Salonu dolduran kalabalık, zaman zaman türkülere eşlik etti. Okul Müdürü Ahmet Bozdemir, Yayla Ortaokulu’nun Zonguldak’ın en gözde en başarılı okulların başında geldiğini belirterek, "Bu başarı gerek akademik başarıda gerek sosyal faaliyetlerde gerek sportif faaliyetlerde gerekse veli, öğretmen okul yönetimi kaynaşması sonucu olmuştur" dedi.
(Görüntülü Haber) Veliler korosu konseri beğenildi
Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Yayla Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden oluşan Türk Halk Müziği korosunun konseri beğeni topladı. 3 yıl önce müzik öğretmeni Şadiye Cırık önderliğinde kurulan...
23 Mayıs 2017 Salı 12:58
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