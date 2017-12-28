(Görüntülü Haber) Ünlü oyun Alanya'da 'perde' diyor

Engin ANAK ALANYA, () ALANYA Belediye Tiyatrosu tarafından senenin son oyunu olarak sahnelenecek olan Haldun Taner'in yazdığı, 'Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım' adlı oyunun tanıtımı yapıldı. Alanya Belediye Tiyatrosu'nun 29 Aralık'ta prömiyerini yapacağı Haldun Taner'in yazdığı ve Murat Atak'ın rejisörlüğünü yaptığı 'Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım' isimli 2 perdelik müzikli oyunun basın tanıtımı yapıldı. Basın tanıtımında konuşan Rejisör Murat Atak, oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu sanatçılarının görev aldığını söyledi. Yönetmen Atak, Şarkılı, danslı çok keyifli buruk bir güldürü sahneleyeceğiz. Ülkemizin yakın siyasi tarihini anlatıyoruz. Oyun, cumhuriyetin kuruluşunun birkaç yıl öncesinden alıp, 1970'lerin sonuna kadar geliyor, yakın tarihimiz. Bu tarihlerde maalesef insanlarımız atlar kadar şanslı olmuyor. Atlar parkurda yarışa eşit koşullarda başlıyor ama insanlar aynı hizada başlamıyor. İki ortaokul, iş, üniversite, askerlik arkadaşının bu yaşamları süresince nasıl ayrıldıkları, yolların nasıl farklı gittiği, kimin hangi koşullarda başarıyı yakaladığı ama kimin başarılı olması gerekirken, ne yazık ki bu ülkenin koşullarından dolayı bazı şansları elde edememesini buruk bir güldürüyle sunuyoruz, seyircilerimize dedi Tiyatronun 2017- 2018 yılı boyunca Alanyalı tiyatro severlerle buluşacağını belirten Murat Atak, Alanya'nın ardından Antalya, Manavgat, Gazipaşa ya yapacağımız turnelerin yanı sıra festivaller kapsamında; İzmir, Ankara, Adana gibi birçok yerden davetiyelerimizi aldık ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Alanya Belediye Tiyatrosu olarak şehrimizi, kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz çok mutluyuz. Alanyalı sanatseverler bu koltukları hiç boş bırakmadı. Bundan sonra da boş bırakmayacağından eminiz diye konuştu. Meşrutiyet döneminden 1970'lerin başına kadar olan bir zaman diliminde geçen 2 perdelik oyunda Türkiye'de yaşanan siyasal ve kültürel dönüşümler, örnek talebe, uysal delikanlı, gönüllü asker, model vatandaş Vicdani Yurdakuler ve her dönemin adamı olan Efruz'un gözünden anlatılıyor. Oyun 29 Aralık saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak prömiyerle tiyatro severlerle buluşacak.