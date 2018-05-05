ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ilgi gördü. Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde, Banu Noyan organizasyonluğunda defile düzenlendi. AVM'de mağazası bulunan markaların kıyafetlerinin tanıtıldığı, sunuculuğunu Çiğdem Tunç'un yaptığı defilede mankenler Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Şenay Akay, Seçkin Piriler, Meral Kaplan, Serkan Tan ve Hasan Yalnızoğlu podyuma çıktı. Defileyi AVM'ye gelen çok sayıda kişi ilgiyle izledi. AVM Müdürü Berkay Damgacı, defilenin organizasyonluğunu yapan Banu Noyan'a çiçek takdim etti.
(Görüntülü Haber) Ünlü mankenler AVM'deki defilede podyuma çıktı
ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defile ilgi gördü. Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde, Banu Noyan organizasyonluğunda defile düzenlendi. AVM'de mağazası bulunan markaların kıyafetlerinin...
05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:11
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