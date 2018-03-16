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(Görüntülü Haber) Tarkan Avrupa turnesine çıkıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MEGASTAR Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya ve Hollanda’da müzikseverlerle buluşacak. 7 yıl aradan sonra yeni pop albümü “10”u yayınlayan Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında Berlin, Stuttgart,...

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MEGASTAR Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya ve Hollanda’da müzikseverlerle buluşacak. 7 yıl aradan sonra yeni pop albümü “10”u yayınlayan Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da konser verecek. Sanatçı, “10”da yer alan parçaların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek. Tarkan’ın Almana ve Hollanda’da vereceği konserlerin programı şöyle: 29 Mart Perşembe : Berlin - Max-Schmeling-Halle 31 Mart Cumartesi : Stuttgart - Porsche Arena 1 Nisan Pazar : Frankfurt – Jahrhunderthalle 6 Nisan Cuma : Rotterdam - Ahoy Music Halle 7 Nisan Cumartesi : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle 8 Nisan Pazar : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle 14 Nisan Cumartesi : Münih - Zenith Halle 29 Nisan Pazar : Hamburg - Barclaycard Arena

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