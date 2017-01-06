(Görüntülü Haber) Tarihe iz bırakanların resim sergisi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü olan 5 Ocak'ta, Adanalı iki ünlü ressam Adnan Ateşok ve Şemsettin Başkurt'un yağlıboya eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ünlü ressam Abidin Dino ve usta edebiyatçı Yaşar Kemal'in yakın arkadaşı olan Şemsettin Başkurt ve Adnan Ateşok'un eserleri büyük beğeni topladı. Adanalı iki usta ressam Adnan Ateşok ve Şemsettin Başkurt'un eserlerinden oluşan ve 'Adana'nın İzini Bırakanlar' adı verilen sergi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Abidin Dino Sanat Galerisi'nde izlenime açıldı. Küratörlüğünü Haluk Uygur ile Mehmet Emin Arıcı'nın üstlendiği ve 1 ay süreyle 150 eserle birlikte sanatçılara ait kişisel eşyaların yer aldığı sergi, bir ay açık kalacak. USTALARIN YAKINLARI DA SERGİDE Serginin açılışına sinema yönetmeni Ali Özgentürk ve çok sayıda sanatseverin yanı sıra Adnan Ateşok'un eşi Sabiha Ateşok ve kızı Tijen Soykan ile Şemsettin Başkurt'un torunu Sinan Başkurt ve yeğeni Yegane Beste Karabulut da katıldı. Seyhan Belediyesi, Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ile Adana Lions Kulüpleri ortaklığında 20 sanat, eğitim ve meslek kuruluşunun sergiyi desteklediğini anlatan Küraatör M. Emin Arıcı, "Ustaların ölümsüz eserlerini, çok yakınları olan Yaşar Kemal'in adı verilen kültür merkezinde Abidin Dino'nun adı bulunan bir galeride sergilemekten gurur duyuyoruz" dedi. Çiçek ve sergiye ilişkin çeşitli hediyelerin sunulduğu usta ressamların yakınları da gösterilen ilgi nedeniyle mutluluklarını dile getirip teşekkür etti. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da başta Dr. Haluk Uygur olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür edip, kültür ve sanat faaliyetlerine desteklerini sürdüreceklerini belirtti. USTALARIN ÖYKÜSÜ Şemsettin Başkurt, Adana'da resim öğretmenliği yaptığı yıllarda Abidin Dino ile tanışır. Bu tanışma yıllar sürecek bir dostluğun başlangıcını oluşturur. Hatta bu dostluk yıllar sonra Abidin Dino'nun Paris'te Şemsettin Başkurt sergisini açmak istemesine vesile olur. Ancak bazı nedenlerle Paris'te açılamayan sergi, öğrencisi ve aynı zamanda yakın dostu olan Yaşar Kemal tarafından İstanbul'da gerçekleşmiştir. Tablolarının uzun süre oturduğu apartmanın bodrumunda saklı kaldığı yıllar sonra ortaya çıkar ve torunu tarafından ortaya çıkarılınca sanatseverler bu tablolarla buluşur. Aynı dönemlerde Adana'da yaşayan diğer bir usta ise Adnan Ateşok'tur. Resim yapmayı bir yaşam tarzı olarak belirleyerek çok sayıda eser üretip sanata ve sanatçılara destek vermek adına sanat galerisi açmış. Adnan Ateşok Sanat Galerisi hem Altın Koza Film Festivali kapsamında hem de özel birçok sergiye ev sahipliği yapar.