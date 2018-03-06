(Görüntülü Haber) 'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

Nedim KOVAN/ORDU, () - SANATÇI ve gazeteci Sunay Akın, 'Sunay Akın ile Görçek' adlı oyunu ile Ordu'da sevenleriyle buluştu.



Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın (OSMMMO) daveti üzerine sanatçı ve gatezeteci Sunay Akın, bu akşam kente geldi. Sunay Akın, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen gösteride 'Sunay Akın ile Görçek' adlı oyunuyla seyircilerin karşısına geçti. Sanatçı, bakmak ile görmek arasındaki farkı kendine has uslubu anlatırken, katılımcıların keyifli zaman geçirmelerini sağladı.