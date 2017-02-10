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(Görüntülü Haber) Sprey bitince yazıyı tamamlayamadı

Edip TEKİN/ BURSA, () – BURSA’da genç kız, bir evin duvarına sprey boya ile yazı yazı yazmak istedi. Kendisini çeken güvenlik kamerasına aldırış etmeyen genç kız, sprey boyası bitince, “Aldırma gidene, sevip terk edene, hayat iki…”...

Edip TEKİN/ BURSA, () – BURSA’da genç kız, bir evin duvarına sprey boya ile yazı yazı yazmak istedi. Kendisini çeken güvenlik kamerasına aldırış etmeyen genç kız, sprey boyası bitince, “Aldırma gidene, sevip terk edene, hayat iki…” cümlesini tamamlayamadı. Ev sahibi merak edilen yazının tamamlanması için genç kızın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda yorum alan paylaşımın ardından yarım kalan yazı sosyal medyada, "Aldırma gidene, sevip terk edene, hayat iki kelime, hoş geldin-güle güle" diye tamamlandı. Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Maksem Caddesi 1'inci Nazım Sokak'ta oturan Kenan Sertalp, geçen aralık ayında tatile gittiği İstanbul'dan dönünce evinin duvarına sprey ile “Aldırma gidene, sevip terk edene, hayat iki…” yazısı dikkatini çekti. Güvenlik kamerasını inceleyen Sertalp, tanımadığı bir genç kızın cep telefonuna bakarak duvara yazı yazdığı, ancak sprey boyasının bitmesi sonucu bıraktığını gördü. Bunun üzerine Sertalp, görüntüyü Facebook’ta paylaşarak takipçilerinden, yarım kalan yazıyı tamamlamasını istedi. Sertalp’in paylaşımına çok sayıda yorum gelirken bir takipçi yazıyı, “Aldanma gidene, sevip terk edene, hayat iki kelime, hoş geldin-güle güle” diyerek tamamladı. “BARİ SANATSAL YAZSAYDI” Evinin duvarına yazı yazılmasına tepki gösteren Kenan Sertalp, “Gençler kendilerini böyle ifade etmekten hoşlanıyorlar. İstanbul, İzmir ve Avrupa'da giderek yaygınlaşan 'Grafiti' diye bir sanat dalı var. Yazılar duvara sanatsal bir şekilde yazılıyor. Keşke buraya yazılan yazı da bir sanat şeklinde yazılsaydı" dedi. Tanımadığı genç kızın duygularına hakim olamadığını belirten Sertalp, "Görüntülere, telefona sürekli baktığı için yazacağını da ezberleyemediği anlaşılıyor. Kendisinin görüntüsünü koyduğum Facebook’ta adeta fenomen hale geldi ve pek çok insan yarım kalan yazısı için yorum yaptı. Ama yazının devamını bir arkadaşımız tamamladı ve merak giderildi” dedi.

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