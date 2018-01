(Görüntülü Haber) Sosyal medya fenomeni Reynmen rol adlığı filmi sevenleriyle beraber izledi

SOSYAL medya fenomeni Reynmen takma isimli Yusuf Aktaş rol aldığı 'Hayal mi Gerçek mi?' filmini hayranlarıyla birlikte izledi. Tema Park’ı, AVM ve gösteri merkeziyle birleştiren Vialand'de yapılan gösterime Reynmen'in sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Enes Batur'un hayatını konu alan 'Hayal mi Gerçek mi?' filminde rol alan Reynmen, filmin sosyal medya için bir başyapıt olduğunu söyledi. Yoğun bir talep ve ilgi gördüklerini belirten Reynmen, "Bu film sosyal medya fenomenlerinin de güzel işler yapabileceğini göstermek adına atılmış bir adım" dedi. Şu an için sinema filmi gibi bir projesinin olmadığını dile getiren Reynmen, "Sinema, dizi sektörlerini az çok tahmin edebiliyorum. Bunlar büyük zaman ve efor gerektiriyor. Ben şu anda olduğum yerde çok rahatım ve istediğim gibi hareket edebiliyorum" diye konuştu. "İLGİNİN SEBEBİ SAMİMİYET" İki buçuk sene önce çektiği 15 saniyelik videolarla internet dünyasına adım atan Reynmen, "İlk başta eğlenerek yaptığım şey daha sonra işe dönüştü. Büyük kitlelere ulaşmaya başlayınca, büyük firmalar sizinle anlaşma yapmak istiyor. Ondan sonra bunu bir iş olarak yapmaya, sahiplenmeye başlıyorsunuz. Büyük kitlelere hitap etmek hem heyecan verici hem de çok zor. Çünkü her yaştan, yerden, aile yapısından insan sizi izliyor. Yaptığınız her harekete dikkat etmek zorundasınız. Belki bir RTÜK yok ama biz de iyi örnek olmalıyız. İnternet ünlüsü diye nitelendiriliyoruz. Bizi diğer ünlülerden ayıran ise bence daha ulaşılabilir olmamız. İnsanlar bizi samimi ve ulaşılabilir gördükleri için ve onlarla birlikte büyüdüğümüz için çok seviyor, ilgi gösteriyor diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.