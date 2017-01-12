(Görüntülü Haber) Sorgun'da 'Ben babamın kızıyım' tiyatro oyunu ilgi gördü

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), () - YOZGAT’ın Sorgun İlçesi'nde madde bağımlılığına karşı savaş açan Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Belediyesi ve Şeker-İş Sendika Sorgun Temsilciliği sponsorluğunda düzenlenen 'Ben Babamın Kızıyım' adlı tiyatro, izleyenlere anlamlı bir mesaj verdi. Tiyatroda, uyuşturucuya yakalanan genç bir kız, ailesinin yardımı ile bu alışkanlığından kurtarılması konusu işlendi. Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyununa Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekici, Şeker-İş Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük, okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Oyunda, sevgi, aile ilişkileri ve uyuşturucuya karşı mücadele temaları ön plana çıkarıldı. Oyunda, uyuşturucuya alıştırılan genç bir kızın, ailesinin desteği ile yeniden hayata kazandırılmasını konu alındı. 4 günde 8 seans ile 2 bin 500 seyirciyle buluşan tiyatro oyunu, izleyen öğretmen ve öğrencilerden tam not aldı.