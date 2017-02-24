(Görüntülü Haber) Sanatla tıpı buluşturan eserler bu sergide

İSTANBUL, ( )- MALTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tıp bilgilerini sanatla bir araya getirdi. Disiplinler arası sanat dersi kapsamında hazırlanan eserler sonucunda gerçekleştirilen sergi üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinde sanatseverlerle buluştu. Altmışa yakın çalışmanın yer aldığı sergide tıp fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri organlara mizahi bir dille yaklaştı. Projenin sanat ayağında yer alan Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen, “Sanat toplumla veya çevreyle ilişkili konuları içerdiği için ileride hekim olacak olan öğrencilerimizin hassasiyetini artırmak ve çevresel faktörlerin farkına vardırmak için bu tip dersleri programa dahil etmek istedik” dedi. Öğrencilerin yaptıkları eserlerle, tedavinin sanatla da olabileceği önerisi getirdiklerine dikkat çeken Özen, “İleride topluma ve hastalara yaklaşırken sanatın gücünü kullanmaları bu manada çok önemli. Bu dersle empati yapmayı da öğreniyorlar. Bu konu hastanelerde karşılaşılan şiddet olaylarının önleme anlamında da oldukça önemli” diye konuştu. “SANAT İLETİŞİMİ GELİŞTİREBİLMEK İÇİN EN ÖNEMLİ ARAÇLARDAN BİR TANESİ” Öğrencilerin vücutlarının parçalarını dinleyerek özgün çalışmalar ortaya koyduklarını dile getiren Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Uğur Baran Kasırga, “Organlarını değişik dokular içinde temsil ettiler. Son derece zevkli çalışmalar oldu. Bir şekilde kendi vücutlarını dinlediler” ifadelerinde bulundu. Bu çalışmayla öncelikle öğrencilere sanat derinliği kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kasırga, “Bugün pek çok hastanede yaşanan hekime karşı şiddet olaylarının başında iletişim eksikliği sorunu geliyor. İletişimi geliştirebilmek için de sanat çok önemli bir araç. Öğrencilerimizin bir sanat derinliği kazanmasını çok önemsedik” dedi. “TEDAVİLERİMDE SANATTAN YARARLANABİLİRİM” Sergide eseri bulunan öğrencilerden Talat Dönmez, “Toplumumuzda kadınların erkeklerden gördüğü şiddet ve baskıya dikkat çekmek istedim. Kadınların cinsel bir obje gibi yansıtılmasının yanlış olduğunu bunu herkesin fark etmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir çalışma yaptım. Bu çalışmanın bana faydasına gelince, ben bir tıp öğrencisiyim. İleride hastalarıma sanat yardımıyla daha etkili tedavi yöntemleri uygulayabilirim. Bu nedenle böyle bir projenin içinde olmaktan dolayı mutluyum” dedi. Projesinde beyne yer veren Çilem Ok, beyinden çıkardığı renkli kabloların hepsine bir anlam yüklediğini belirtti. Pembe rengin çocukluğu ifade ettiğini söyleyen Ok, “Beyaz renk masum düşünceleri temsil ediyor. Mavi renk hayallerimizi, kırmızı renk aşkı, sevgiyi, turuncu da umudu ifade ediyor” dedi. organlar arasındaki ilişkiyi esprili bir dille anlatmayı tercih eden Nur Kübra Mataracı ise aile bağlarını kullanarak projesini gerçekleştirdiğini dile getirdi.