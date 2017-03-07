(Görüntülü Haber) Sanat merkezi, sanatçıların isimleri ile yaşayacak

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sanat Merkeziyle atölyelere, Erzurum kültür ve sanat hayatına olan katkıları bulunan sanatçıların isimleri verildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Sanat Merkezine A. Hulusi Seven, atölyelere ise Sebahattin Bulut, Behçet Mahir, Hafız Faruk Kaleli'nin isimleri verildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile isimleri merkez ve atölyelere verilen sanatçıların yakınlarının hazır bulunduğu törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları söyledi: "Sanat Merkezine, Erzurum halk kültürünün önemli ismi, aynı zamanda ticaret hayatının da öncülerinden, şehir hafızasında derin izler bırakmış Ahmet Hulusi Seven'in ismi verildi. Halen hayatta olan ulu çınar Ahmet Hulusi Seven'in ismini bu şekilde ölümsüzleştirmiş olacağız. Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği vesilesiyle kentin kültür hayatına damgasını vurmuş, doğu ve batı sentezini oyunlarına yansıtarak Necip Fazıl ve Moliere'nin unutulmaz yapıtlarını sahneleyen usta bir oyuncu ve tiyatro yazarı rahmetli Sebahattin Bulut'un ismi merkezde ölümsüzleştirildi. Sanat atölyesi olarak kullanılan salona, sözlü kültür geleneğinin yüz yılımızdaki temsilcilerinden ve Erzurum'un, ülkemizin kültür hafızasına kazandırdığı, halk dili ile hikayeler anlatan Behçet Mahir'in adı verildi. Müzik atölyesi, Erzurum türkülerinin derleyicisi ve kaynak kişisi olarak bilinen Hafız Faruk Kaleli'nin adı ile anılacak. Bu vefayı, kültür sanat hayatımızda mümtaz yeri olan diğer büyüklerimize de göstereceğiz." Törende sanat merkezi öğrencileri isimleri verilen sanatçıların eserlerini seslendirdi, tiyatro oyunlarını sahneledi. Törene katılan sanatçıların yakınları duygulandı.