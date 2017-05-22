(Görüntülü Haber) Rize’de, Pakistanlı ekibin aşk filmi için seferberlik

Muhammet KAÇAR/ İYİDERE(Rize), () - PAKİSTANLI film şirketi, aşk hikayesini konu alan sinema filmi için Rize’de çekimlere başladı. Rize Valiliği'nin de destek verdiği sinema filmi için otel, özel uçak, villa ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun araç koleksiyonundan da bir otomobil tahsis edildi.



Rize’de çekimlerine başlanan filminin tanıtımı için İyidere İlçesi’ndeki Babillon Hotel’de düzenlenen basın toplantısına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize eski Milletvekili Ali Bayramoğlu ile Pakistanlı film şirketi yapımcısı ve aktör Javed Sheikh, başrol oyuncuları Aditi Singh, Danish Taimur ve Saeeda Imtiaz katıldı.



Pakistan’da 40 yıldır 200’e yakın filmde rol alan oynayan ve 60 filmin yapımcılığını üstlenen Javed Sheikh, Türkiye’de Pamukkale ve Antalya’da çekim planları yaptıklarını ancak kendisine anlatılması sonrasında Rize'ye geldiklerini belirterek, “Vali bey ve Ali Bayramoğlu benim kalbimi çaldı ve çekimleri bu bölgede yapmaya karar verdim. Rize çok güzel bir coğrafyaya sahip. Rize’de bir filmin tamamını çekmeyi düşünüyorum” dedi.



'KÜLTÜREL AKTİVİTELER TURİZM POTANSİYELİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'



Bölgede film çekimi için katkısı olan Ak Parti Rize eski Milletvekili Ali Bayramoğlu'da, bölgesel turizmin geliştirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu film çekim fikrinin ortaya çıktığını belirterek, ülkeler arası tanıtımın en önemli fonksiyonlarından biri olan kültürel aktivitelerin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.



VALİ: FİLM, İKİ ÜLKE ARASINDA GÜZEL İLİŞKİLERİN BAŞLANGICI OLACAK



Film yapımcıları ile bir araya geldiklerinde Rize adına heyecanlandıklarını belirten, THY'nin de destek verdiği film çekimi için seferber olduklarını anlatan Vali Erdoğan Bektaş, Pakistan ile Türkiye’nin eskiye dayalı iyi ilişkileri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



“Kurtuluş savaşı için oradan toplanan yardımlardan büyük destek bulmuştuk. Pakistan ile Türkiye arasına bu kadar duygu beraberliği olmasına rağmen ilişkilerin düşük seviyede olması şaşırtıcı. Birbirimizi sadece samimi olarak seviyoruz ama aramızda her hangi bir ilişki yok. İki ülke arasında çok büyük ilişkiler geliştirebiliriz. Aramızda çok kalın duvarlar var. O duvarları mutlak ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bölgemiz ve Kaçkarlar büyük bir hazine. Burası keşfedilmeyi bekliyor. Keşif için böyle bir filmin çekimine yardımcı olmak beni mutlu etti. Filmin Pakistan ile aramızda olmasını arzu ettiğimiz güzel ilişkilerin de bir başlangıcı olacağını düşünüyorum.”



Sinema filmi için 62 kişilik ekip çekimlere başladı. İşadamı Turgut Kıran'ın Derepazarı İlçesi'ndeki villası ile Ali Ağaoğlu'nun araç koleksiyonundaki bir otomobili verdiği film şirketine kullanımı için otel ile bir işadamı da özel uçak tahsis etti.