(Görüntülü Haber) Ressam Marchuk: İnsanların resimlerimin önünde ağladıklarını gördüm

DÜNYACA ünlü Ukraynalı ressam, Ivan Marchuk'un (82), İzmir'deki Folkart Gallery'de sergilenen resimleri, sanatseverlerden tam not aldı. İzmir'de büyük ilgi gördüğünü söyleyen Marchuk, "Seneler boyunca insanların resimlerimin önünde ağladıklarını ve yaşamlarında çok büyük kırılmalar yaşadıklarını gördüm. Sanatın, insanlar ve onların yaşamları üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum" dedi. Yaşayan en büyük 100 dahi arasında gösterilen ressam Ivan Marchuk'un 'dünyamın sesi' dediği gençlik çalışmalarıyla, 'ruhumun sesi' dediği olgunluk dönemi çalışmalarının aralarında bulunduğu 65 eserini kapsayan 'Düşsel Detaylar' sergisi, İzmir'deki Folkart Gallery'de açıldı. Ukrayna Büyükelçiliği'nin işbirliğinde, Fahri Özdemir'in proje direktörlüğü ve Coşar Kulaksız'ın küratörlüğünü yaptığı sergi 20 Mayıs'a kadar gezilebiecek. Sergi için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir de albüm hazırlandı. İzmir'de büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirten Marchuk, kendisini önemli hissettiğini söyleyerek, "İzmir'in çok kendine has bir dokusu olduğunu gördüm. İnsanlar nazik ve bana karşı çok sıcak davrandı. Burada bana ve sanatıma gösterilen ilgiden çok memnunum" dedi. Sanatın, yaşamında büyük bir payı olduğunu vurgulayan Marchuk, "Seneler boyunca insanların resimlerimin önünde ağladıklarını ve yaşamlarında çok büyük kırılmalar yaşadıklarını gördüm. Sanatın, insanlar ve onların yaşamları üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum. Böylesi etkiye sahip olan bir şey nasıl yaşamınızda önem sahibi olmaz ki" diye konuştu.