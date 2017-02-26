(Görüntülü Haber) 'Reis' filminin galası yapıldı (1)

Oyuncu Reha Beyoğlu, "Türkiye Cumhuriyet'nde bir tane reis vardır. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben sadece Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan'ı oynadım. Taklitçi değilim." *Oyuncu Özlem Balcı, "Hayatımda zannedersem bana gelen en güzel teklifti. Ben bu rolü kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim." Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından bir kesitinin beyazperdeye aktarıldığı 'Reis' filminin galası yapıldı. Yapımcılığını Kafkasör Film Akademisi'nin, yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un yaptığı filmin galası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde TİM Maslak Center'da yapıldı. Galaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemlerini canlandıran Reha Beyoğlu, çocukluğunu canlandıran Işık Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı ile filmin diğer oyuncuları ve davetliler katıldı. İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da galaya katılanlar arasındaydı. "CUMHURBAŞKANIMIZIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYORUM" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Buradan Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. Rabbim nice güzel senelere çıkmayı nasip eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Güzel bir proje oldu. Severek isteyerek çok detaylı bir şekilde çalışarak bu projede rollerimizi ifa ettik. Elimizden gelenin en iyisini kameranın karşısında oynadık. Bu filmde çocukluğu, belediye başkanlığı süreci ve şiirden dolayı cezaevine giriş süreci ele alındı. Ben de 93 sonrası ve cezaevine giriş sürecini canlandırdım. Türkiye Cumhuriyet'nde bir tane reis vardır. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben sadece Reis filminde Recep Tayyip Erdoğan'ı oynadım. Taklitçi değilim. Rabbim inşallah bu emeğimizin karşılığını gişe olarak dönüştürür. Ve bunun nezlinde 2, 3, 4 olarak devam eder." dedi. "PROPAGANDA YA DA ISMARLAMA FİLM DEĞİL" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın filmin hiçbir etabında müdahalesi olmadığının altını çizen Beyoğlu, "İlk defa Haziran'da iftar yemeğinde karşılaştık. İlk kez orada filmden haberdar oldu. Bizzat kendisinin söylediği, yapımcım, şahsım ve 11 yaşındaki Işık kardeşimle birlikte gittik yanına. Biz ayrıldıktan sonra afiş ve fragmanı görünce "Çok benzerini bulmuşsunuz. Bir an gençliğimi gördüm" gibi bir cümle kurması beni onure etti" ifadelerini kullandı. Siyaset içermeyen bir film yaptıklarını belirten Beyoğlu, "Bugün bir çok yerde özel yorumlar var. Propaganda ya da ısmarlama bir film değildi. Cumhurbaşkanımızın filme hiçbir müdahalesi olmamıştır" dedi. "HAYATIMDA ZANNEDERSEM BANA GELEN EN GÜZEL TEKLİFTİ" Oyuncu Özlem Balcı ise, "Hayatımda zannedersem bana gelen en güzel teklifti. Ben bu rolü kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim. İyi ki kabul etmişim, iyi ki böyle bir ortamdayım. Seyircimizin takdirine bırakıyorum. Filmi izleyelim görelim" dedi. Bu rolü canlandırmaktan mutlu olduğunu söyleyen Erdoğan'ın çocukluğunu canlandıran Işık Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın küçüklüğünü canlandırmak çok zor. Onun karekterine girmek onun gibi olmak… Onun gibi olamam da, onun gibi olmaya çalıştım" şeklinde konuştu. BURHAN KUZU DA GALAYA KATILDI Galaya katılan İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Çocukluk yıllarını bilemiyoruz. Çünkü onun çocukluk yılları başka yerde geçti, benim başka yerde geçti. Merak ediyorum o yıllarını. Çok teşekür ediyorum emeği geçen yapımcılarına oynayan tüm oyunculara görev alan tüm arkadaşlara" ifadelerini kullandı. Bir muhabirin "Reha bey, Cumhurbaşkanımıza benziyor mu? " sorusuna ise Kuzu, "Evet çok benziyor" diye cevap verdi. Bu sırada fotoğraf çektiren Beyoğlu ise Burhan Kuzu'ya "Allah razı olsun" diyerek cevap verdi.