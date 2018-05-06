(Görüntülü Haber) Perihan Savaş: Gençler cep telefonlarından kurtulup kendilerini sanata vermeli

AFYONKARAHİSAR’da, bu yıl ilki yapılan Film Festivali sona erdi. Törende, sanatçılar Perihan Savaş ve Ali Uyandıran’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Perihan Savaş, gençlerin cep telefonlarından kurtulmalarını ve kendilerini sanata vermelerini söyledi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen 1’inci Film Festivali ödül töreni Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi (AKM) salonunda yapıldı. Sanatçılar Perihan Savaş, Ali Uyandıran, Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er, Ali Nuri Türkoğlu, Hacı Ali Konuk, Sinan Albayrak, Görkem Yeltan ve Recep Çavdar’ın konuk olarak katıldığı törende Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile festivalde ödül almaya hak kazanan yönetmen, yapımcı ve sinemaseverler yer aldı. ‘TANITIMDA SANATI SEÇTİK’ Vali Mustafa Tutulmaz, kent olarak tanıtılmanın zorunlu olduğuna inandıklarını ve bunun iki yolu olduğunu belirterek, ilkinin reklam, ikincisinin ise sanat olduğuna işaret etti. Tutulmaz, "Biz bunun ikinci yönünü seçtik. Sanatla ilimizi tanıtmak ve marka değer haline getirmeye çalıştık. Bu etkinlikte halkımızın ilk olduğu için biraz desteğinde eksiklik olduğunu gördük. Ancak bu zaman içerisinde gelişecek ve daha iyi konuma gelecek” dedi. ‘SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR’ Törende onur konukları Perihan Savaş ve Ali Uyandıran'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Ödül töreni sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Perihan Savaş, Afyonkarahisar Film Festivali’nin ilkinde olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi. Savaş, “İnşallah uğurlu gelirim diye düşünüyorum. Almış olduğum onur ödülü benim için çok özel ve bunun Afyonkarahisar’da olması da çok özel. O yüzden de çok mutluyum. İnşallah 1’i, 2’si, 20’si, 30’u ve 40’ı şeklinde gider. Ama Afyonkarahisar halkının mutlaka ve mutlaka buna sahip çıkması gerekiyor. Onun da altını çizerek söylüyorum” diye konuştu. Gençlerin sinema sektörüne katılmalarını ve sanat yapmalarını isteyen Perihan Savaş, cep telefonlarından kurtulmalarını, kendilerini sanata vermelerini istedi. ‘GELECEK BÖLÜMLERİ BİZ DE BİLMİYORUZ’ Rol aldığı televizyon dizisi hakkında bir gazetecinin ‘Gelecek bölümlerle ilgili neler olacak?’ sorusuna Savaş, “Gelecek bölümleri bizler de bilmiyoruz. Tüyolar da yok. Geliyor ve çekiyoruz” diye yanıt verdi. Sanatçı Ali Uyandıran da Afyonkarahisar Film Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. DERECEYE GİREN FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ Yalnızca kısa filmlerin yarıştığı Afyonkarahisar Film Festivali’nde 300’ün üzerinde kısa filmden, birinciliği yönetmenliğini Furkan Daşbilek’in yaptığı ‘Naftalin’ aldı. Yönetmenliğini Durmuş Sorkut’un yaptığı ‘Uzaktaki Yakınlar’ ikincilik, Ramazan Kılıç’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Penaber’ ise üçüncülük ödülünü aldı. Yücel Çakmaklı Özel Ödülü’ne de yönetmenliğini Kerim Abanoz’un yaptığı ‘Yurtsuz’ filmi layık görüldü. Ödül töreninin ardından programa katılanlar başta Perihan Savaş olmak üzere sanatçılara yoğun ilgi gösterdi. Perihan Savaş, sevenlerinin fotoğraf talebini geri çevirmedi.