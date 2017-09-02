(Görüntülü Haber) Parion Antik Kenti'ne 'kertenkele' tehdidi

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesine bağlı Kemer Köyü'ndeki Parion Antik Kenti'nde kertenkelelerin tarihi dokuya zarar vermemesi için, restorasyon ekibi tarafından o dönemde kullanılan kireç kaymağı, dere kumu ve kiremit kırıkları ile tarihi duvarlar, derz ve bordür uygulamasıyla koruma altına alınıyor. Biga'ya 30 kilometre mesafedeki Kemer Köyü'ndeki 2700 yıllık Parion Antik Kenti'nde, 15 kişilik restorasyon ekibi, kentte tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kertenkelelere karşı derz ve bordür uygulamalı önlem başlattı. Antik kentin 'Odeion' bölümünde devam eden kazı çalışmaları kapsamında, restorasyon ekibi, bu bölümün üst kısmında bulunan incir ağacının tohumlarının, kertenkele başta olmak üzere böcek çeşitleri tarafından yenildikten sonra dışkı yoluyla tarihi taş ve mermerlerin arasına bırakılması üzerine harekete geçti. Ekip, kertenkele ve böceklerin taş ve mermerlerin arasına dışkı yoluyla bıraktıkları tohumların filizlenip, tarihi dokuya zarar vermemesi için alanda kireç kaymağı, dere kumu ve kiremit kırıkları ile derz ve bordür uygulaması yaptı. Derz ve bordür uygulaması ile tarihi dokunun korunmasının hedeflendiği bildirildi. Parion Antik Kenti Arazi Restorasyon Sorumlusu Zafer Karahan, antik kentte en büyük düşmanlardan birisinin de haşereler, kertenkeleler ve böcekler olduğunu söyledi. Bu çalışmanın Odeion yapısında gerçekleştirildiğini belirten Zafer Karahan, "Basamakların en üstünde bir incir ağacı var. Örneğin, kertenkele gidip o ağacın altında yemek yediğinde, daha sonra mermerlerin arasına girip dışkısını bıraktığında bir tohum da bırakmış olabiliyor. Eğer tohum bırakmışsa, rüzgarın getirdiği toprak ve tozlar nedeniyle orada filizlenme oluyor. İncir ağacı filizlenmeye başlayıp, büyüyor. Bu da yapıya olabildiğince zarar veriyor. Geri dönüşümü olmayan çatlaklar, kırıklara sebep oluyor. Biz buradaki çalışmamızda derz, bordür uygulamalarıyla kertenkelelerin, böceklerin girdiği bütün yerleri kapatıyoruz. Filizlenmeyi durduruyoruz. En büyük düşmanımız kertenkele. Kertenkele büyük bir antik kenti yok edebilir" dedi. Antik kentte o döneme ait kullanılan harcın aynısını kullandıklarını kaydeden Karahan, "Antik dönemde kireç kaymağı, dere kumu, kiremit kırıkları kullanılmış. Antik dönemde yapılan harcın aynısı yapıp, müdahale ediyoruz" diye konuştu.