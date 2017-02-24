(Görüntülü Haber) Osmanlı çinilerini geleceğe kadınlar taşıyacak

EDİRNE'de unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı motiflerini gelecek nesilleri taşımak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çinicilik kursu başlatıldı. Kursa katılan 18 kursiyer kadın, tarihi Selimiye Camisi çini işlemeleri başta olmak üzere Osmanlı'nın diğer eserlerindeki motiflerini geleceğe aktarmak için çalışmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Cami ve diğer Osmanlı eserlerini süsleyen çini motiflerini yaşatmak için kurs açtı. Tarihi Devecihan Kültür Merkezi'nde açılan kursa, kadınlar büyük ilgi gösterdi. Genellikle emeklilerden oluşan 18 kadın kursiyer, Osmanlı motiflerini geleceğe taşımak için çinileri fırça ve bazı materyaller ile oyarak işliyor. Kadınlar 3 hafta önce başladıkları kurslarda kendilerini geliştirip Haziran ayına kadar devam edecek eğitimlerinin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla çinicilik mesleğinde atölye kurup hem mesleği gelecek nesillere öğretmek, hem de işledikleri çinileri satarak kendilerine gelir elde etmeyi hedefliyorlar. OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN MOTİFLERİ İŞLİYORLAR Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan ve unutulmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan Osmanlı çinicilik ve çini işlemeciliği sanatının yaşatılıp gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi. Çinicilik sanatının kültürümüzde ayrı bir yeri olduğunu belirten Hacıoğlu, "Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesidir, bu proje tamamen ücretsizdir. Bakanlık sertifikalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün amacı, Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını yaşatmak üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla Edirne'de başkent olması nedeniyle unutulmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için müdürlüğümüzün bünyesinde kurslar düzenlemekteyiz. Çini işletmeciliğinde 18 kursiyerimizle birlikte bu geleneksel Osmanlı sanatını el sanatını inşallah bu kursiyerlerimize öğreteceğiz. Onların nezrinde yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Amaç bu el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmaktır. Kurs sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifika alacak kursiyerlerimiz öğretmenlik ya da yaptıkları eserleri rahatlıkla satışını yapabilecekler" dedi. Kursiyerlere eğitim veren çini öğretmeni Işıl Talaşmanlı, kursa katılan kadın kursiyerlerin çok istekli olduğunu belirterek, "Burada geleneksel el sanatlarında çini sanatını yaşatmaya çalışıyoruz. Osmanlı döneminde başta Edirne Sarayı ve Selimiye Camisi olmak üzere diğer tarihi eserlerde kullanılmış eserleri süsleyen çini motiflerini yapıyoruz. Amacımız Osmanlı döneminden buyana geleneksel kültürümüzü yaşatmak" dedi. Kursiyerlerden Fatma Gülönur, aldıkları eğitim ardından arkadaşlarıyla birlikte atölye kurup Osmanlı sanatını geleceğe taşıyacaklarını belirtti. Gülönür, "Burada biz geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte ileriye dönük atölye çalışması yapmayı düşünüyoruz" dedi. Diğer kursiyer Meltem Beyazıtoğlu ise tarihi Selimiye Camisi'ni süsleyen lale ve karanfil motiflerinden olan çalışmasıyla geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.