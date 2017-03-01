(Görüntülü Haber) Operanın yıldızları Mersinlileri büyüledi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdürlüğü ev sahipliğinde sahne alan 'Operanın Yıldızları' sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, Turizm eski Bakanı İstemihan Talay ile yaklaşık 700 sanatseverin izlediği konseri opera şeflerinin duayeni, besteci ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada yönetti. Konserde, Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden İstanbul, Ankara ve Samsun operalarının prima solistleri soprano Zerrin Karlı, Deniz Yetim, bariton Caner Akgün, bas Tuncay Kurtoğlu ve tenor Murat Karahan sahne aldı. Sanatçılar, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Piyotr İlyiç Çaykovyski, Giacomo Puccini, Selman Ada, Guslav Mahler, Leonard Bernstein, Tomaso Albinoni, W. Amadeus Mozart, Eduardo Dı Capua'nın eserlerini seslendirdi. Ankara, İzmir operaları ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 14 orkestra sanatçısının katılımı ile 79 kişilik dev kadroya ulaşan MDOB orkestrasının eşlik ettiği konser, izleyenleri büyüledi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda tüm solistler bir araya gelerek 'O sole mio' napolitenini seslendirerek salonda bulunanlar sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.